"جوجل" تستثمر مليار دولار بصحف لتقديم مضامين ذات جودة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت شركة "جوجل" الأميركيّة عن نيتها الاستثمار بمبلغ قيمته مليار دولار لعقد اتفاقات شراكة مع ناشري صحف حول العالم، وفقا لما قال رئيس شركة "جوجل"، سوندار بيشاي، في منشور عبر مدونة اليوم الخميس.

وكتب بيشاي "هذا الالتزام المالي سيوفر دخلا للناشرين بغية صناعة مضامين عالية الجودة واختيارها" من أجل "تجربة" إخبارية أفضل عبر الإنترنت.

وأوضح أن المنتج الجديد الذي ستقدمه "جوجل" سيكون متوافرا في بادئ الأمر عبر خدمة "جوجل نيوز" على "أندرويد"، ثم عبر الخدمة عينها على نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لمجموعة "آبل".

وأشار بيشاي إلى أن "جوجل" وقعت اتفاقات من أجل هذه المضامين الجديدة ضمن ما يسمى "جوجل نيوز شوكايس"، وهي شملت حوالى مئتي ناشر صحافي في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكندا وبريطانيا وأستراليا.

ومن بين ناشري الصحف هؤلاء ثمة خصوصا "دير شبيغل" و"ستيرن" و"دي تسيت" و"فوليا دي ساو باولو"، إضافة إلى ناشرين لصحف ذات طابع محلي أكثر بينها "إل ليتورال" و"جي زي إتش" و"واز" و"سوتوداي".

كذلك تجري "جوجل" مفاوضات لتوسيع هذه الخدمة في بلدان أخرى بينها الهند وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس المجموعة.

وستكون خدمة "جوجل نيوز شوكايس" متوافرة في وقت لاحق من طريق عمليات البحث التقليدية على محرك "جوجل"، وأيضا على "جوجل ديسكافر" وهو شريط الأحداث المقدّم للمستخدمين بصورة مكيّفة مع اهتماماتهم.

وأضاف بيشاي "سنبقى إلى جانب الناشرين الصحافيين أكثر من أي وقت مضى لنساعدهم في مشروعهم للتحول الرقمي، ولدعم قطاع صحافي عالي الجودة".

وأوضح رئيس "جوجل" أن الخدمة الجديدة من المجموعة ستتكون من مساحات خاصة تتيح للناشرين المشاركين في المشروع إبراز مضامينهم مع "مزيد من العمق والخلفيات" بفضل عروض تسلسل زمني واقتطاعات معينة ونشر مقالات ذات صلة.

ولفت بيشاي إلى أن وسائط أخرى ستكون متاحة في وقت لاحق بما يشمل المقاطع الصوتية والفيديو والملخصات اليومية.