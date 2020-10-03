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مصر: اكتشاف 59 تابوتا خشبيا عمرها 2500 عام

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 17:33

مصر: اكتشاف 59 تابوتا خشبيا عمرها 2500 عام
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

اكتشفت وزارة الآثار المصريّة، اليوم السبت، 59 تابوتا خشبيا عمرها أكثر من 2500 عام في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة غربي القاهرة.

وقال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، في مؤتمر صحافي عقده في منطقة الكشف "لقد أعلنا قبل ثلاثة أسابيع تقريبا العثور على 13 تابوتًا سليمًا ومغلقًا ثم أعلنا بعد ذلك بإسبوع الكشف عن 14 تابوتا آخر. اليوم نعلن عن اكتشاف 59 تابوتا في الإجمال، في 3 آبار.

وأكد أن هناك "عددا آخر غير معروف من التوابيت" في هذه الآبار سيتم الإعلان عنها تباعا. وأضاف "اليوم ليس نهاية الكشف ولكنه بداية كشف كبير".

وتعود التوابيت المغلقة ويقدر عمرها بأكثر من 2500 عام، إلى العصر المتأخر والأرجح إنها للأسرة الفرعونية السادسة والعشرين (القرنان السادس والسابع قبل الميلاد).

والتوابيت مغطاة من الخارج بألوان زاهية ما زالت في حال جيدة وبكتابات هيروغليفية.


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