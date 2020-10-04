مسجد "الألواح الخشبيّة" تحفة معمارية بدون مسامير

يقع مسجد "جاتاك صو تشوكور" في ولاية أرضروم التركية، ويُعدّ هذا المسجد تحفة للعمارة الإسلامية، نظرا لبنائه دون استخدام المسامير.

ويُعرف المسجد بين سكان المنطقة باسم مسجد "الألواح الخشبية"، حيث بُني من الخشب في فترة الدولة العثمانية، دون استخدام المسامير لتثبيته.

ويستقبل المسجد الفريد من ناحية طرازه المعماري، الآلاف من السياح المحليين والأجانب، كل عام. وبني المسجد من قبل درويش محمد أفندي، عام 1666، في قضاء أولور، بولاية أرضروم شرقي تركيا.

من المسجد (الأناضول)

ويحافظ المسجد الخشبي على رونقه، على مدار 4 قرون، بعد أن أجريت له أعمال صيانة عدة مرات.

وقال مفتي القضاء، فرهاد كوجاك إنه "على الرغم من إجراء العديد من أعمال الترميم للمسجد، إلا أنّ السقف الخشبي مازال محافظا على هيئته الأساسية".

وأشار كوجاك أنّ القسم الداخلي للمسجد يتسع لـ400 شخص، أما المساحة الإجمالية لحرم المسجد فتبلغ 5 آلاف متر مربع.

من المسجد (الأناضول)

وأكد أنّ المنطقة كانت مركزا هاما بالنسبة للدولة العثمانية شرقي الأناضول في الوقت الذي بُني فيه المسجد.

وختم المفتي حديثه بالقول: "رحم الله كل من ساهم في بناء هذه التحفة المعمارية، بناء مسجد من الأخشاب دون استخدام المسامير، يحتاج لحرفية عالية، سنعتني بهذا الصرح، حتى يبقى قائما".