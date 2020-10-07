السجن مدى الحياة بحقّ ممرض بولندي قتل مرضاه بالإنسولين

عرب ٤٨ / أ ف ب

حكمت محكمة ألمانية، بالسجن لمدى الحياة بحقّ ممرض بولندي سابق، أمس الثلاثاء لإدانته بقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين.

وصدر الحكم في حق جيغوج ستانيسلاف ف. البولندي البالغ 38 عاما، بالعقوبة القصوى في ألمانيا أي السجن مدى الحياة مع فترة سجن مضمونة تبلغ 15 عاما يكون خلالها إطلاق السراح شبه مستحيل.

وبعدما رفض الكلام خلال الجلسات، اعتذر الممرض في نهاية المحاكمة من أقرباء الضحايا مبديا "عميق الندم". وقال إن "ما فعلته كان ولا يزال وحشيا جدا".

وفي بادئ الأمر، تناول القرار الاتهامي ست جرائم قتل مفترضة فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى في ثلاث جرائم.

وعانى الممرض شخصيا من مرض السكري ما كان يتيح له الحصول على مادة الإنسولين بموجب وصفة طبية، كذلك أقر بأنه كان محكوما بالسجن عشر سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى محكومية بالسجن بين عامي 2008 و2014. بالإضافة إلى عمليات سرقة منذ الصغر.

وتذكّر هذه الوقائع بقضية الممرض الألماني السابق، نيلز هوغل، الذي كان يعاني "اضطرابا نرجسيا حادا" وفق الأطباء النفسيين. وقد حكم عليه في حزيران/ يونيو 2019 بالسجن مدى الحياة لقتله ما لا يقل عن 85 مريضا في مستشفيين في ساكسونيا السفلى في شمال غرب ألمانيا.

وبين 2000 و2005، تسبب بنوبات قلبية لدى مرضى كان يختارهم عشوائيا ليحاول بعدها إنعاشهم، سعيا لإيهام زملائه بأنه يقوم بعمل بطولي. ويعتبر المحققون أن حصيلة ضحاياه الفعلية قد تتخطى المئتين، إذ إن مرضى كثيرين أُحرقت جثثهم.