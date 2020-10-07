السلطات الهنديّة تطارد نمرًا انقض على ضحيته الثامنة

تطارد السلطات الهنديّة، نمرًا كان قد انقض، مساء الإثنين، على رجل أصبح الضحيّة الثامنة التي تفارق الحياة نتيجة عدوانيّة النمر نفسه.

ويُذكر أن الشخص الذي قُتل أمس الإثنين، على يد النمر، هو الضحية الثامنة فقط خلال سنتين.

وهاجم النمر رجلًا كبير السنّ من سكان إحدى البلدات في منطقة خامبادا (حوالى 660 كيلومترًا من بومباي) كان يعمل على إحضار بعض الحطب للتدفئة، فمزّقه إربًا وتسبب بمقتله.

وقال المسؤول في هيئة إدارة الغابات بولاية ماهاراشترا، ن.ر برافين، لـ"فرانس برس": "لقد حاولنا القبض على النمر باستخدام سهام مهدئة لكننا لم نتمكن من ذلك".

وقُتل نحو 225 شخصًا في الهند بين العامين 2014 و2019 جرّاء هجمات نمور، بحسب إحصاءات الشرطة.

وتضم الهند نحو 70% من مجمل النمور في العالم. وأشارت الحكومة إلى أن عدد النمور عاود الارتفاع إلى 2967 العام 2018 بعدما كان تراجع إلى 1411 العام 2006.