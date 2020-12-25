إدانة أستاذ جامعي روسي بقتل طالبته

عرب ٤٨ و أ. ب.

أدانت محكمة روسيّة في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الجمعة، أستاذ تاريخ جامعيا بارزا على خلفية اتهامات بقتل وتمزيق أوصال طالبة، وعاقبته بالسجن لمدة اثني عشر عاما وستة أشهر.

وخلصت المحكمة إلى إدانة البروفيسور أوليغ سوكولوف (64 عاما)، الذي كان يدرس بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، في إطلاق النار وقتل طالبة دكتوراة تدعى أنستاسيا يشتشينكو (24 عاما)، في شقته في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2019.

تم اعتقال سوكولوف بعد سحبه من نهر مويكا قبالة شقته السكنية في سان بطرسبورغ ومعه حقيبة ظهر داخلها ذراعان مبتوران.

وتحققت السلطات من أن الذراعين من جثة الطالبة، كما وجد المحققون أجزاء أخرى من جثتها في النهر وفي شقة سوكولوف التي تقع في بلدة القديمة في سان بطرسبورغ، على بعد ما يزيد على 1.5 كم من متحف إرميتاج.

وخلال المحاكمة، أقر سوكولوف بأنه كانت تجمعه علاقة عاطفية بيشتشينكو وأنه أطلق النار عليها خلال مشاجرة.

وطالب الادعاء بسجنه 15 عاما.

يذكر أن سوكولوف معروف بكتبه عن عصر نابوليون، ومشاركته الحماسية في إعادة تجسيد المعارك التاريخية، واجتذبت قضيته اهتماما واسعا في روسيا.

ويتحدث سوكولوف اللغة الفرنسية بطلاقة وكان عضوا بارزا في حركات إعادة تجسيد المعارك الحربية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقدم دور نابوليون في كثير من عروض المعارك التاريخية وفعاليات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب سوكولوف المتوهج وإلقاءه الناري أكسباه شعبية بين الطلاب، ولطالما تحدث عن شغفه بعصر نابليون في المقابلات التلفزيونية.