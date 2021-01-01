رقم قياسي: ضبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في العقد الأخير

عرب ٤٨ / أ ف ب

ضبطت الشرطة الإكوادورية 128 طنًا من المخدرات في عام 2020 ، وهي أكبر كمية خلال السنوات العشر الأخيرة وتجاوزت الرقم القياسي المسجّل عام 2016، على ما أعلنت وزارة الحكومة (الداخلية) أمس الخميس.

وأفادت الوزارة في تقريرها السنوي عن الأمن بأن "الشرطة سحبت 128 طنا من المخدرات من السوق الوطنية والدولية" ، مضيفة أن ذلك "يشكل رقمًا قياسيًا في ما يتعلق بمضبوطات المخدرات في البلاد".وكانت السلطات صادرت عام 2016 ما مجموعه 110 أطنان من المخدرات.

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس إن كمية المخدرات المصادرة عام 2019 كانت 82.2 طنًا، فيما بلغت 97.2 طنا عام 2018.

أما في بداية العقد، في عام 2010، فصادرت الإكوادور 18.2 طنًا.

وتقع الإكوادور على الحدود مع كولومبيا والبيرو ، وهما أكبر منتجين لأوراق الكوكا والكوكايين في العالم، تليهما بوليفيا، وفقًا للأمم المتحدة.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن سنة 2020 "اتسمت أيضًا بالعنف" إذ ارتفع عدد الاغتيالات "من 875 عام 2019 إلى 986" عام 2020.