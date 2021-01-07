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"اختبار إلكتروني وطني" حول حياة البقر ومميزاتها في الهند

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 16:37

"اختبار إلكتروني وطني" حول حياة البقر ومميزاتها في الهند
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تنظم الهند اختبار "معلومات عامة عن البقر" على المستوى الوطني، في إطار حملة جديدة للحكومة القومية الهندوسية للترويج لحماية هذا الحيوان المقدس لدى الهندوس في البلاد، على ما أعلنت السلطات يوم الأمس، الأربعاء.

ويقام الاختبار الرامي إلى "إذكاء الفضول" حيال البقر، عبر الإنترنت في 25 شباط/فبراير، وهو سيتيح تقويم المعارف بشأن هذه الحيوانات فضلا عن "توعية" العامة و"تثقيفهم"، وفق وكالة حماية الأبقار التي أنشأته إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وسيكون الاشتراك بالاختبار طوعيا ومجانيا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، التي طلبت دعم سائر الولايات الهندية في هذا الحدث الوطني الواسع.

وأوضح رئيس الوكالة "فالابهباي كاثيريا"، أن الاختبار سيقوم على الإجابة خلال ساعة واحدة عن مئة سؤال مع احتمالات متعددة مطروحة باللغتين الهندية والإنجليزية إضافة إلى اثنتي عشرة لغة إقليمية.

وسيكون الاختبار متاحا للأطفال والبالغين بمن فيهم الأجانب، ويحصل على إثره كل مشارك على شهادة فيما ينال من سيحققون أفضل النتائج مكافآت، حسب وزارة الصيد وتربية المواشي وصناعات الحليب ومشتقاته.

ويقدّس كثر من الهندوس الذين يشكّلون أكثرية ساحقة في البلاد، الأبقار غير أن هذه الحيوانات استحالت موضوعا حساسا في ظل حكومة مودي، التي استثمرت ملايين الدولارات في برامج لحمايتها والدراسات بشأنها.

وبات ذبح الأبقار واستهلاك لحومها غير قانوني في مناطق عدة في بلد متنوع ثقافيا وعلماني رسميا، كما أن أحكام الإدانة في هذا الإطار سجلت ازديادا كبيرا.

وقد زادت مجموعات هندوسية من هجماتها على المسلمين والهندوس من الطبقات الدنيا، ممن يتناولون تقليديا لحوم البقر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الهند
#البقر
#الهندوس

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