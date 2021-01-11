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اليونان: درجات حرارة عالية بيناير.. خرق للحجر واستجمام على الشواطئ

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 08:55

اليونان: درجات حرارة عالية بيناير.. خرق للحجر واستجمام على الشواطئ
أثينا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أدت موجة الحرّ التي حلّت ضيفة مطلوبة ومرغوبة على اليونانيين، أمس الأحد، إلى خرق الحجر الصحي المفروض على البلاد والتوجه إلى الشواطئ والمتنزهات بأعداد كبيرة.

ووصلت درجة الحرارة إلى 28 درجة مئويّة، وجاءت هذه الرياح الحارة من أفريقيا مصحوبة بكمية كبيرة من الغبار. ويُتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة حتى يوم الأربعاء في هذا البلد.

مستجمون على شاطئ أثينا (أ ب)

وقال مرصد أثينا الوطني إن "درجة الحرارة في مدينة خانيا بجزيرة كريت الجنوبية بلغت 28,3 عند الظهيرة، وهي إحدى أعلى درجات الحرارة في كانون الثاني/ يناير منذ خمسين عاما".

وفي العادة، تبلغ درجات الحرارة في هذا الوقت من العام في اليونان نحو 15 درجة.

في أثينا، حيث بلغت الحرارة 22 درجة، تدفّق الناس على الشواطئ والساحات والحدائق العامة.

وقال رجل لقناة "سكاي تي في" عند شاطئ كافوري قرب أثينا "الطقس رائع ونحن عالقون في المنزل معظم الوقت".

الشرطة اليونانية تشدد المراقبة (أ ب)

وكانت الشرطة تراقب الوضع تجنبا لحصول تجمعات كبيرة، وعمل عناصرها المجهزون بمكبرات صوت على تذكير الناس بوجوب الحفاظ على التباعد الجسدي وفرضوا غرامات على من لا يضعون كمامات.

يخضع اليونانيون لحجر منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر وتحاول السلطات تجنب موجة ثالثة من الإصابات بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. والجمعة، مُدّدت لأسبوع إضافيّ القيود التي كان مقررا أن تنتهي في 11 كانون الثاني/ يناير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أثينا
#اليونان
#شواطئ
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#درجات حرارة عالية

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