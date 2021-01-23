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إيطاليا: كاتدرائيّة فلورنسا تفتح أبوابها أمام الزوار

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 15:59

إيطاليا: كاتدرائيّة فلورنسا تفتح أبوابها أمام الزوار
كاتدرائية فلورنسا (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعيد مدينة فلورنسا الإيطالية الخالية من السياح بسبب جائحة كوفيد-19 فتح كاتدرائيتها وقبتها الشهيرة أمام الجمهور يوم الإثنين القادم، على ما أعلنت الجمعة إدارة الخدمات الثقافية في عاصمة إقليم توسكانا.

وأوضح بيان للإدارة أن الكاتدرائية وقبتها، التي صممها برونيليسكي، وهي أكبر قبة حجرية على الإطلاق، ستُفتَح من الاثنين إلى الجمعة، وفقًا للإجراءات الحكومية التي تسمح بإعادة فتح المعالم والمتاحف في المناطق المصنفة على أنها متوسطة الخطورة. وفي هذا السياق، أعيد بالفعل فتح "متحف أوفيزي" في فلورنسا الخميس.

في الموازاة، من المقرر أن يُنجَز في نهاية سنة 2021 ترميم لوحات الفسيفساء الشهيرة في موقع معمودية فلورنسا، وهو مبنى مثمّن الشكل يقع مباشرة قبالة الكاتدرائية.

وقد أُنجز نصف أعمال ترميم هذه الفسيفساء متعددة الألوان، وأشار البيان إلى أنه "اكتمل في اربعة من الجوانب الثمانية لأقدم موقع أثري في فلورنسا، مما يحيي الفسيفساء الجميلة جداً العائدة إلى القرن الرابع عشر والتي تصور الأنبياء والأساقفة والكروبيم".

ونقل البيان عن المسؤول فينشينسو فاكارو قوله أن "الكاتدرائية مولّت الترميم بالكامل إذ استثمرت 1,5 مليون يورو منذ عام 2017".

ويضم موقع المعمودية المبني على الطراز الرومانسكي أكثر من 200 متر مربع من الفسيفساء على الطراز البيزنطي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كاتدرائيّة
#فلورنسا
#إيطاليا

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