مسلسلات رمضان 2021

يترقب مشاهدو مسلسلات الدراما العربية، ما ستبث لهم قنوات التلفاز في شهر رمضان من كل عام.

وعلى ما يبدو أن رمضان هذا العام يشهد تنوعًا كبيرًا في الأعمال الدرامية وأخرى الكوميدية.

مسلسل نجيب زاهي زركش

يقدم الممثل يحيى الفخراني مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول محامي تتوفى زوجته مما يجعل أبنائه الأربعة يشعرون بالطمع تجاهه، ولكنه يلقنهم درسًا لا ينسى.

المسلسل بطولة النجم يحيى الفخراني، أنوشكا، هالة فاخر، هالة مرزوق، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

مسلسل نسل الأغراب

يجمع مسلسل "نسل الأغراب"، الممثل أحمد السقا بالممثلة أميرة كرارة، في قصة تدور أحداثها بالمجتمع الصعيدي حول صديقين، أحدهما يسجن ظلما وعندما يخرج يتفاجأ بأن صديقه تزوج زوجته ونسب ابنه إليه ومن هنا تبدأ رحلته في الانتقام.

المسلسل بطولة أحمد السقا، أميرة كرارة، مي عمر، محمد مهران، إدوارد، أحمد مالك ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل حرب أهلية

تقدّم الممثلة يسرا مسلسل "حرب أهلية"، وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تضطرها الظروف لترك طفلتها لتنشأ وتتربى على يد زوجة أبيها مما يجعلها تقسو على والدتها فيما بعد.

المسلسل بطولة يسرا، باسل الخياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، أروى جودة، محمود حجازي، خالد حجاج، رشدي الشامي ومن تأليف أحمد عادل سلطان، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل حارة القبة

ومرة أخرى تعود الدراما السورية لتأخذ مكانها في الموسم الرمضاني 2021، من خلال مسسلسل "حارة القبة". والتي تدور أحداثه حول فترة "السفر برلك"، والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، والمعاناة التي تعرض لها أهل الشام من جوع وفقر.

مسلسل "كوفيد - 25"

تدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال العلمي والذي يسيطر عليه التشويق. حيث يقوم الطبيب ياسين بترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة حول العالم.

والمسلسل بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، أمير صلاح، محمد عادل، أحمد صلاح حسني، ديانا هشام، راندا البحيري، عصام السقا، صفاء الطوخي ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "سوق الحرير"

بعد عرض الجزء الأول من المسلسل، في موسم رمضان السابق 2020، تم تصوير الجزء الثاني منه ليعرض في رمضان 2021، من إخراج، المثنى صبح، كتابة سيف رضا حامد، وبطولة بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، قمر خلف، وغيرهم من النجوم.