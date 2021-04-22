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"إيكيا" تعتزم تبرع بـ1.2 مليار يورو للحد من الاحتباس الحراري

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 16:12

"إيكيا" تعتزم تبرع بـ1.2 مليار يورو للحد من الاحتباس الحراري
أحد فروع "إيكيا"
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعهدت مؤسسة "إيكيا"، التي تشكّل الذراع الخيرية لشركة الأثاث السويدية العملاقة، أمس الأربعاء، التبرع بمليار يورو (1.2 مليار دولار) للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وستستهدف الأموال التي ستُخصص في شكل منح على مدى خمس سنوات البرامج القادرة على تحقيق نتائج على المدى القصير.

وقال المدير العام للمؤسسة، بير هيغينيس، لـ"فرانس برس" إن "الهدف يتمثل في الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "إذا خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار طن واحد هذا العام، فسيكون ذلك أكثر فاعلية مما لو تحقق ذلك في خمس سنوات".

وأوضحت المؤسسة أن الأموال التي تعهدت التبرع بها، الأربعاء، تضاف إلى 500 مليون يورو؛ سبق أن التزمت تقديمها لمبادرات المناخ للسنوات الخمس المقبلة.

ومع أن المؤسسة لم تحدد مشروعًا بذاته سيفيد من التبرع، أشار هيغينيس، على سبيل المثال، إلى الحاجة لاستبدال مئات الآلاف من مولدات الديزل المستخدمة في المجتمعات المنخفضة الدخل في الكثير من الدول النامية وإقامة شبكات تعمل بالطاقات المتجددة.

ويأتي إعلان مؤسسة "إيكيا" عشية قمة المناخ الافتراضية التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن، يومي الخميس والجمعة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إيكيا
#تبرع
#الاحتباس الحراري

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