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اصطياد سمكة يبلغ عمرها 100 عام في الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 08:19

اصطياد سمكة يبلغ عمرها 100 عام في الولايات المتحدة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ. ب.

تمكن طاقم من هيئة "الأسماك والحياة البرية" الأمريكية من اصطياد سمكة حفشية يبلغ وزنها 108.8 كيلوغرامات وقد يصل عمرها إلى ما يزيد على 100 عام، في نهر ديترويت الأسبوع الماضي.

الصورة المنشورة للسمكة (أ. ب.)

وقالت الهيئة، أمس الجمعة، في منشور على "فيسبوك" إن "وحش النهر الحقيقي" يزيد طوله على مترين.

وأضافت الهيئة أنه "بناء على محيطها وحجمها، يفترض أنها أنثى وأنها كانت تجوب مياهنا منذ أكثر من 100 عام. وتم إطلاق سراحها بسرعة مرة أخرى في النهر" بعد وزنها وقياسها.

ويبلغ العمر النموذجي لذكور هذه السلالة من الأسماك 55 عاما، وللإناث من 70 إلى 100 عام، وفقا لإدارة الموارد الطبيعية في ميتشيغان.

ويشار إلى أن السمك الحفشي في البحيرة مدرج باعتباره من الأنواع المهددة بالانقراض في ميتشيغان.

ويمكن للصيادين الاحتفاظ بسمكة واحدة فقط في السنة، ولكن فقط إذا كانت السمكة بحجم معين ويتم صيدها في عدد قليل من المسطحات المائية في الولاية. كما يتوجب إطلاق سراح كل سمك الحفش الذي يتم صيده في نهر ديترويت.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أسماك
#غابات
#غرائب

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