خمس سكان العالم مسنون بحلول 2050

تتوقع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تشهد العقود الثلاثة القادمة ارتفاعًا بنسبة المسنين وعددهم حول العالم وسيرتفع عددهم من 703 مليون ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص مسنٍّ حتى عام 2050، وفقًا لتقرير أعدته مؤخرًا.

وجاء في التقرير أن "عدد سكان العالم تجاوز الـ7.8 مليار نسمة وأن الأطفال بين سن 0 حتى 14 عامًا يشكّلون ما نسبته 26% وتشكّل الفئة العمرية من 15 حتّى 64 عامًا نسبة 64% من سكان العالم، فيما بلغت نسبة الأجيال 65 عامًا وما فوق 10%. حاليا يوجد في العالم شخص واحد من أصل 8 أشخاص يتجاوز الـ60 عامًا".

وأشارت المعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن "هناك 703 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في عام 2019. وعلى الصعيد العالمي كان يتوزّع المسنون حول العالم في الغالب الأعم في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وكان الوجود الأكبر للمسنين حول العالم في شرق وجنوب شرقيّ آسيا وبلغ عدد المسنين هناك ما يقارب الـ261 مليون مسنّ وفي أوروبا وشمال أميركا 200 مليون مسنّ".

وستشهد جميع المناطق زيادة في عدد السكّان الأكبر سنًّا، ومن المرجّح أن تكون أسرع زيادة في عدد كبار السن في شمال أفريقيا وغرب آسيا، فمن المتوقع أن يرتفع من 29 مليونًا في 2019 إلى 96 مليونًا في عام 2050، وتقدّر الزيادة بـ226%.

ويُتوقع أن تكون ثاني أسرع زيادة في أفريقيا هي جنوب الصحراء الكبرى، يمكن أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 32 مليونًا في عام 2019 إلى 101 مليون في عام 2050. بزيادة تقدّر بـ218%".

وبناء على ما أظهر التقرير ستكون الزيادة صغيرة نسبيًا في أستراليا ونيوزيلندا 84% وفي أوروبا وأميركا الشمالية 48%، وهي مناطق يكون فيها السكان بالفعل أكبر سنًّا بكثير مما هو عليه في مناطق أخرى من العالم.