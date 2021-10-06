وفاة المُعمِّر الفرنسي الأكبر عن 112 عامًا

توفي المسنّ الأكبر وعميد سن الفرنسيين، جول تيوبالد، اليوم الثلاثاء، عن 112 عامًا، في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية، على ما أعلنت عائلته في تأكيد لمعلومات صحافية.

وكان تيوبالد المولود في 17 نيسان/ أبريل 1909، عامل ميناء وصيادًا بحريًا.

كما كان أقرباؤه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

وقد التقت وكالة "فرانس برس" الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

وردا على سؤال لمراسلة وكالة "فرانس برس" بشأن عمره، قال مبتسما "لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام".

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في آذار/مارس الفائت رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.