لبنان يُسلّم العراق 337 قطعة أثرية مهربة

أعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد مرتضى، اليوم السبت، أن بلاده ستسلم العراق 337 قطعة أثرية مهربة.

وقال مرتضى لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن "اتفاقا جرى بين متحف نابو اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق".

وأشار إلى أن "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".

وأوضح مرتضى، أن "عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية، بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة "متنازع عليها"، مشيرا إلى أن "لجان عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى".

وأعلن العراق في آب/ أغسطس الماضي، استعادته17321 قطعة أثرية مهربة إلى الولايات المتحدة الأميركية، و9 قطع أثرية مهربة إلى اليابان، و7 قطع أثرية مهربة إلى هولندا، وقطعة أثرية واحدة مهربة إلى إيطاليا.

وكان المتحف العراقي قد أعيد افتتاحه عام 2015 بعد 12 عاما على نهب محتوياته والتي تقدر بنحو 16 ألف قطعة أثرية إبان اجتياح قوات دولية بقيادة واشنطن للبلاد وإسقاط النظام السابق عام 2003.