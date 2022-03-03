بوتين وسط بغداد

شهد العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا حول صورة كبيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نصبها مجهولون وسط العاصمة بغداد، تعبيرا عن دعمهم لموسكو.

وتزامن هذا الجدل مع عملية عسكرية روسية مستمرة في الجارة أوكرانيا، اليوم الخميس، لليوم الثامن على التوالي، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

الصورة الضخمة في العاصمة

وقال شهود عيان إن مجهولين نصبوا صورة كبيرة لبوتين في منطقة الكرادة وسط بغداد، مساء الأربعاء.

وأوضحوا أن الصورة مكتوب عليها بالإنجليزية "We support Russia" (نحن ندعم روسيا)، وبتوقيع "أصدقاء الرئيس" بالعربية، في إشارة إلى تأييدهم للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأفاد الشهود بأن قوات أمن عراقية أزالت الصورة، اليوم الخميس.

واثارت صورة بوتين ردود أفعال رافضة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث قال مدونون إن الحروب لا تخلف سوى الضحايا والاضطرابات.

وتمتلك بغداد علاقات متوازنة مع كل من واشنطن وموسكو، وعادة ما تلتزم الحياد في الأزمات بينهما.