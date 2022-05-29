أهم مستلزمات شنطة السفر

يضطر الكثير من الناس للسفر إلى مسافات طويلة إما للعمل أو زيارة الأقارب أو حتى بغرض الترفيه والمتعة والسياحة. وقد تبعث تجربة السفر التوتر والقلق عند البعض فينسون بعض الأمور المهمة التي قد يحتاجونها خلال السفر. سنقدم لكم في هذا المقال لائحة بأهم الحاجيات والمستلزمات الضرورية في حقيبة السفر.

حقيبة السفر المناسبة

يغيب عن ذهن الكثيرين أمر أهمية الحقيبة بحد ذاتها ويركزون أكثر على محتوياتها. ولكن حقيبة السفر تشكل عاملا مهما لسفر هنيء بلا أعباء وهموم، وينطبق الأمر على حقيبة اليد التي ترافق المسافر طوال الطريق. تتصف حقائب السفر الجيدة بالصفات التالية:

المتانة

نقصد بالمتانة أن تكون الحقيبة مصنوعة من مواد تتحمل الضغط والحمولة الكبيرة وتناولها من قبل عمال المطار على سبيل المثال. وأن تكون سحاباتها الخارجية قوية لأنه قد يتم تفتيش المحتويات أكثر من مرة في السفرات البعيدة.

الأمان

من المهم أن تكون حقيبة السفر مجهزة بقفل ذو مفتاح أو رقم سري كي لا يتم فقدان أي من محتوياتها.

الحجم المناسب

يفضل أن تحتوي حقيبة السفر على أكثر من جيب داخلي وأن تكون ذات حجم كبير فلا تفيض محتوياتها عنها بعد عدة نقاط تفتيش.

الراحة أثناء حملها

يفضل أن تكون حقيبة السفر مجهزة بدواليب فلا يضطر المسافر إلى حملهاK خصوصا أنها قد تكون ثقيلة جدا وأن المسافات التي قد يقطعها المسافر في المطارات وغيرها قد تكون كبيرة.

من عوامل الراحة كذلك أن تكون الحقيبة ذات قبضة مريحة يمكن تغيير طولها حسب حاجة الشخص وطوله.

الملابس المريحة

قد يقع البعض في فخ اصطحاب ملابس أنيقة وجميلة فقط أثناء رحلاتهم السياحية أو رحلات العمل. ولكن ينصح أصحاب الخبرة باصطحاب ملابس قطنية مريحة للأغراض غير الرسمية أو للتسوق أو استكشاف المدينة التي يزورها المسافر.

الأحذية المريحة

ينطبق على الأحذية ما ينطبق على الملابس تماما، إلا أن هذه النصيحة قد تكون موجهة للنساء أكثر من الرجال في الحقيقة. ولتحديد الحذاء الأفضل أكثر ننصحك باصطحاب ما يطلق عليه خف راقصة الباليه Ballerina’s Shoes لأن هذا النوع من الأحذية يتميز بحجمه الصغير في حقيبتك وأنه مريح بشكل عام وأنيق في نفس الوقت.

لباس واحد للسهرات

ينصح الأشخاص المسافرين باصطحاب رداء أو لباس واحد يمكن ارتداؤه في الحفلات الليلية أو المناسبات. حيث يمكن أن يطرأ أمر ما أو يتم التعرف على أشخاص جدد والتورّط بدعوة عشاء أو حفلة ما وعندها يكون اللباس جاهزا. أما إذا لم تحصل هكذا مصادفة فلمَ يقم المسافر بحمل عدد كبير من قطع الملابس دون جدوى.

منشفة خاصة

إن هذه النصيحة خاصة للذين ينوون قضاء وقت سفرهم في فندق أو شقة مفروشة أو شاليه على البحر. فبالرغم من توافر المناشف في هذه الوجهات إلا أنها تعود للمنشأة التي ينزل فيها المسافر والتي كان يشغلها قبله الآلاف من المسافرين ومن الوارد أن تكون خدمة التنظيف ليست عالية الجودة مما يعني إمكانية انتقال بعض الأمراض الجلدية المعدية والفطور عن طريق استخدام المنشفة الموجودة فيها.

غطاء وسادة خاص

ينطبق على أغطية الوسائد ما ينطبق على المناشف. وينصح المسافرون باصطحاب غطاء وسادة خاص معهم إلى وجهتهم السياحية أو العملية ويفضل أن يكون مصنوعا من الساتان أو الحرير بشكل عام لأن هذا النوع من القماش يناسب بشرة الوجه أكثر من القماش القطني كما أنه مناسب جدا للشعر وصحته ومنع احتكاكه.

مظلة

قد تبدو هذه النصيحة غريبة بعض الشيء إلا أنها مفيدة ومنطقية وخصوصا إذا كانت هذه المظلة بيضاء أو ملونة. يكمن السر بتغيرات الطقس غير المتوقعة أو بتلافي أشعة الشمس أثناء التعرف على معالم البلد التي يزورها الشخص أو التسوق.

كتاب أو رواية

قد تستغرق بعض الرحلات ساعات طويلة من الوقت دون الكثير من الخيارات لإمضاء الوقت وفي هذه الحالة فالأفضل هو الاستفادة والترفيه عن النفس عبر قراءة كتاب أو رواية كنت قد قرأتها سابقا أو لطالما تمنيت قراءتها. كما يمكن الاستعاضة عن القراءة بالحل الأكثر عصرية وهو الاستماع إلى كتاب ما عبر سماعات الأذن دون إجهاد العينين ويمكن تحميل الملف الصوتي بشكل مسبق عبر الكثير من المواقع الإلكترونية المجانية أو المأجورة.

مستلزمات النوم

يفضل الكثيرون قضاء الوقت في الطائرة بالنوم، إلا أن الأمر قد يكون صعبا بسبب ضيق مقاعد الطائرات والوضعية غير المناسبة للنوم. إلا أنه يمكن التحايل على هذه المشاكل عبر اصطحاب بعض المعدات والأدوات في حقيبة اليد وهي:

سدادات أذن

لمنع ضجيج محركات الطائرة وربما ضجيج الركاب وأطفالهم من حرمانك من النوم ما عليك إلا اقتناء سدادات أذن من النوع الاسفنجي أو المطاطي والتي توفر عزلا مقبولا جدا للأصوات المتوسطة والضعيفة من حولك.

قناع نوم

قد يكون ضوء الشمس الذي يدخل الطيارة من نوافذها أو حتى الإضاءة الكهربائية في الطائرة مزعجة للركاب الذين يفضلون السفر بالأحلام على السفر على أرض الواقع. الحل ببساطة هو اقتناء قناع نوم قماشي مريح فهو لن يمنع الضوء من إزعاجك فقط وإنما يعتبر بمثابة إعلان عن رغبتك بالنوم وأنك لا ترغب بالتحدث مع أحد.

وسادة على شكل U

يمكن استخدام الوسادة على شكل حرف U للنوم في وضعية الجلوس بدل إسناد الرأس على كتف المسافر المجاور لك وإزعاجه طول الطريق أو التعرض لتشنجات الرقبة فيما بعد.

المستلزمات الصحية

يفضل في زمننا المعاصر أن يتخذ المسافر كل احتياطاته الصحية لتلافي أي نوع من العدوى وليس فقط فيروس كورونا. فبالرغم من تواجد عدد كبير نسبيا في الطائرة أي في مكان صغير نسبيا بإمكان المسافر اتخاذ بعض الإجراءات عبر اصطحاب ما يلي:

محلول معقم

الإرث الأكبر والأهم لفيروس كورونا هو استخدام البشر للمعقم اليدوي أو الكحول. سينتقل جواز السفر من أيدي الموظفين إلى يديك وستضطر للإمساك بالكثير من الأشياء وقبضات الأبواب ولذلك يفضل حمل محلول معقم في حقيبة اليد.

المناديل المعقمة

تلعب المعقمة نفس دور المعقم إلا أن استخداماتها أكثر شمولا حيث يمكنك تعقيم مكان جلوسك ومحيطك باستخدامها.