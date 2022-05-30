  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

فرنسا: رجل يتنكر في هيئة امرأة عجوز ويلطّخ لوحة الموناليزا

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 23:36

فرنسا: رجل يتنكر في هيئة امرأة عجوز ويلطّخ لوحة الموناليزا
اللوحة بعد تلطيخها (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

ألقى رجل تنكر كامرأة عجوز على مقعد متحرك بقطعة كعك على زجاج يحمي لوحة الموناليزا، الأحد، في متحف اللوفر وصرخ في الناس ليفكروا في كوكب الأرض.

وفي مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الشاب وهو يرتدي باروكة شعر وأحمر شفاه وقد تنكر في زي عجوز على مقعد متحرك.

(Getty Images)

والشخص الذي لم تعلن هويته شوهد أيضا وهو يلقي زهورا في معرض المتحف.

وخلّف هجوم الكعكة، لطخة بيضاء على الزجاج. لكن لم يتأثر عمل ليوناردو دافنشي.

وظهر عناصر الأمن وهم يرافقون الناشط الذي ظل مرتديا باروكة الشعر بعيدا بينما صرخ في الزوار المصدومين في المعرض قائلا: "فكروا في الأرض. هناك أشخاص يدمرون الأرض. فكروا في ذلك. الفنانون يقولون لكم: فكروا في الأرض. ولهذا قمت بهذا".

ثم صور الحراس وهم ينظفون اللطخة من على الزجاج. ولم يتَح مسؤولو اللوفر على الفور للتعقيب.

وكانت لوحة عصر النهضة التي ترجع للقرن السادس عشر قد استهدفت في الماضي، فقد سرقها موظف بالمتحف عام 1991 في واقعة زادت من شهرتها العالمية.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#موناليزا
#لوحة الموناليزا
#متحف اللوفر

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسنّة سويدية عمرها 103 أعوام تحطم رقما قياسيا بقفز المظلة
مسنّة سويدية عمرها 103 أعوام تحطم رقما قياسيا بقفز المظلة

2022-05-30

ما هو عدد جزر المالديف؟
ما هو عدد جزر المالديف؟

2022-05-30

كم يبلغ عدد سكان العالم 2022
كم يبلغ عدد سكان العالم 2022

2022-05-29

الأكثر قراءة

"مسيرة الأعلام" الاستفزازية: اعتقالات وإصابات باعتداءات الاحتلال في القدس

2022-05-29
الاحتلال يفرغ منطقة باب العامود من الفلسطينيين لتأمين مسيرة الأعلام

الاحتلال يفرغ منطقة باب العامود من الفلسطينيين لتأمين مسيرة الأعلام

2022-05-29
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا

2022-05-29
خطوة باتجاه التطبيع: إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

خطوة باتجاه التطبيع: إسرائيل تدرس الموافقة على طلب سعودي

2022-05-29
بينهم غانتس ورؤساء الموساد: مسؤولون إسرائيليون كُثر زاروا السعودية

بينهم غانتس ورؤساء الموساد: مسؤولون إسرائيليون كُثر زاروا السعودية

2022-05-29