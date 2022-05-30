فرنسا: رجل يتنكر في هيئة امرأة عجوز ويلطّخ لوحة الموناليزا

ألقى رجل تنكر كامرأة عجوز على مقعد متحرك بقطعة كعك على زجاج يحمي لوحة الموناليزا، الأحد، في متحف اللوفر وصرخ في الناس ليفكروا في كوكب الأرض.

وفي مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الشاب وهو يرتدي باروكة شعر وأحمر شفاه وقد تنكر في زي عجوز على مقعد متحرك.

(Getty Images)

والشخص الذي لم تعلن هويته شوهد أيضا وهو يلقي زهورا في معرض المتحف.

وخلّف هجوم الكعكة، لطخة بيضاء على الزجاج. لكن لم يتأثر عمل ليوناردو دافنشي.

وظهر عناصر الأمن وهم يرافقون الناشط الذي ظل مرتديا باروكة الشعر بعيدا بينما صرخ في الزوار المصدومين في المعرض قائلا: "فكروا في الأرض. هناك أشخاص يدمرون الأرض. فكروا في ذلك. الفنانون يقولون لكم: فكروا في الأرض. ولهذا قمت بهذا".

ثم صور الحراس وهم ينظفون اللطخة من على الزجاج. ولم يتَح مسؤولو اللوفر على الفور للتعقيب.

وكانت لوحة عصر النهضة التي ترجع للقرن السادس عشر قد استهدفت في الماضي، فقد سرقها موظف بالمتحف عام 1991 في واقعة زادت من شهرتها العالمية.