أهم معالم لندن السياحية بيغ بين

يطلق على ساعة بيغ بين أيضا اسم برج ساعة البرلمان ومؤخرا حمل رسميا اسم برج إليزابيث وهو دون شك أشهر معالم عاصمة المملكة المتحدة.

الاسم الرسمي لبيغ بين

من هو بين؟

من الصحيح أن بيغ بين هو الاسم الشائع لهذا المعلم المشهور إلا أن بيغ بين ترمز فقط إلى جرس الساعة الكبير الموجود في البناء. وبين ليس إلا دلالة على اسم شخص معين مع اختلاف النظريات حول هويته. فالبعض يقول إن بين هو مصمم وصانع الساعات المسؤول عن تصميم أقراص أرقام ساعة البرج في لندن (بينجامين لويس فوليمي).

إلا أن البعض الآخر يجزم أن بين في الحقيقة هو (السير بينجامين هول) الذي أشرف على تركيب جرس الساعة، كما أن هناك نظرية أخرى تقول إن الجرس قد سمي بين نسبة إلى الملاكم البريطاني الشهير بينجامين كانت.

برج القديس استيفان

هذا المعلم العظيم كان يطلق عليه اسم آخر في السابق وتحديدا خلال حكم الملكة فيكتوريا، إذ أن أعضاء البرلمان كانوا يجتمعون في قاعة القديس استيفان ولذلك كان الصحفيون يشيرون إلى أي شيء يتعلق بمجلس العموم بأنه أخبار آتية من القديس استيفان وبذلك أصبحت بيغ بين برج القديس استيفان كذلك.

برج إليزابيث

في الثاني من حزيران/يونيو 2012 قام مجلس العموم بالتصويت بالموافقة على الاقتراح المقدم بتغيير اسم برج الساعة إلى برج إليزابيث نسبة إلى الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل الألماسي (60 عام) لاعتلائها العرش في المملكة المتحدة وذلك اقتداء بتسمية البرج الغربي ببرج فيكتوريا بمناسبة اليوبيل الألماسي لاعتلائها عرش بريطانيا هي الأخرى. وقد جرى الإعلان الرسمي لهذا القرار وأصبح ساري المفعول في أيلول/سبتمبر من نفس العام وفق إعلان رئيس الوزراء البريطاني حينها ديفيد كاميرون.

أبعاد برج بيغ بين

طول البرج

يبلغ طول برج ساعة لندن أو ما يعرف ببيغ بين 96.3 أمتار ما يجعله ثالث أطول برج ساعة في المملكة المتحدة. وتتواجد الساعة أو الأرقام على ارتفاع 54.9 أمتار عن الأرض.

قاعدة البرج

قاعدة البرج مربعة الشكل يبلغ طول كل من أضلاعها 12.2 متر وهي قائمة على أساسات اسمنتية تبلغ سماكتها 3.7 م. وقد جرى بناء القاعدة باستخدام أحجار خارجية مصنوعة من الرخام الرملي الذي تم جلبه خصيصا من جنوب يوركشاير.

يستقر أساس البرج فوق طبقة من الحصى وتحتها يوجد ما يعرف بطين لندن. وتعتبر هذه الطبقات لينة ما أدى إلى ميلان طفيف في البرج يبلغ تقريبا 1/240. في تسعينيات القرن الماضي جرى ضخ أطنان من الإسمنت تحت البرج بهدف تثبيته أثناء بناء قسم اليوبيل في قصر ويستمينستر المتاخم له، ومع ذلك يعتقد الخبراء أن هذا الميلان لن يشكل مشكلة حقيقية قبل 4000- 10000 عام.

درج البرج

يتكون درج البرج الحلزوني من 290 درجة حجرية تقود إلى حجرة الساعة، بعد ذلك للوصول إلى حجرة البرج عليك صعود 44 درجة، ثم 59 أخرى لتصل إلى نهاية الدرج وأعلى البرج.

متى تم بناء بيغ بين؟

عام 1834 جرى تدمير قصر ويستمينستر جراء حريق ضخم. وفي العام 1844 تقرر أن البناء الجديد لمجلسي البرلمان يجب أن يضم برجا وساعة. تطلبت الساعة والبرج المحدثين جرسا ضخما وقد قدم هذا الجرس "جون وارنر وأولاده" إلا أن صدعا حدث في هذا الجرس بسبب كبر حجمه. وجرى إذابة الجرس وإعادة تصنيعه في العام 1858 في وايتشابل.

وقرع جرس بيغ بين هذا للمرة الأولى في 31 أيار/مايو 1859، وفي أيلول/سبتمبر من نفس العام تعرض الجرس للتصدع مرة أخرى إلا أن الجرس هذه المرة جرى تدويره بشكل يخفي الصدع وجرى استخدام مطرقة أخف وهو الجرس الذي نسمع صوته حتى يومنا هذا.

زنزانة بيغ بين

قد تشكل هذه المعلومة صدمة للبعض إلا أن برج ساعة لندن الشهير يحتوي بالفعل على زنزانة أو غرفة سجن بجدران خشبية. يمكن الوصول إلى هذه الزنزانة فقط عبر مجلس العموم وليس عبر المدخل الرئيسي للبرج. جرى استخدام هذه الزنزانة للمرة الأخيرة عام 1880 عندما اعتقل الضابط المسؤول في مجلس العموم العضو المنتخب عن نورثامبتون "تشارلز برادلاف" الذي جاهر بإلحاده واعترض على القسم الديني بالولاء للملكة فيكتوريا في ذلك الحين.

ومع أن مركز الضابط المسؤول لا يزال موجودا في أيامنا هذه ومع أنه لا يزال لديه الصلاحية لاعتقال الأشخاص وفق ما يرتأي، إلا أن هذه الزنزانة أصبحت مجرد غرفة عادية تابعة لمجلس العموم وتشغلها لجنة المعروضات التي تدرس المعروضات والالتماسات التي يتم تقديمها إلى البرلمان.

أضواء البرج

جرى إضافة ميزة جديدة عام 1873 من قبل أكتون سمي أيرتون الذي كان يشغل منصب المفوض الأول للأعمال والمباني العامة وهي عبارة عن ضوء أو مصباح يوضع فوق حجرة الجرس كلما اجتمع مجلس العموم مساءً. كان يمكن رؤية هذا الضوء من كل أرجاء لندن إلا أنه كان موجها نحو قصر باكينغهام لكي تتمكن الملكة فيكتوريا من النظر نحو موقع المجلس ومعرفة أوقات عمل أعضاء مجلس العموم. استمرت هذه العادة حتى العام 1876 ثم أصبحت الإنارة يومية منذ المغيب وحتى الشروق.

معلومات متفرقة عن بيغ بين