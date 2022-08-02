طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

يمكن توفير الكثير من النقود المهدورة في فواتير الكهرباء العالية وحماية البيئة والحفاظ على موارد الأرض باتباع بعض النصائح التي تخفض الاستهلاك الزائد للكهرباء وكل ذلك ممكن الحدوث عبر جعل المنزل عملي من هذه الناحية واستخدام معدات وأجهزة ذات استهلاك مدروس للكهرباء.

اختيار الأجهزة الكهربائية المناسبة

يمكن لهذه النصيحة أن توفر عليكم قدرا كبيرا من المال عند دفع الفواتير، فعندما تقوم بشراء جهاز كهربائي ما للمنزل للمرة الأولى أو عند استبدال الجهاز القديم لأي سبب من الأسباب يمكنك أن تسأل عن تفاصيل استهلاك الكهرباء بشكل محدد. على سبيل المثال تتفاوت تكلفة جلايات الصحون من حيث الكهرباء المستهلكة سنويا من 15 إلى 75 دولار (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). قد تكون الجلايات ذات الاستهلاك الكهربائي الصغير أعلى سعرا عند الشراء إلا أن هذه القطعة المنزلية تدوم لسنوات عديدة ولذلك تعتبر استثمارا مربحا على المدى الطويل.

هناك عدة أجهزة كهربائية في المنزل ذات استهلاك متفاوت للكهرباء مثل:

الثلاجة أو الفريزر.

نشافة الملابس.

غسالة الملابس.

الفرن المدمج.

العزل الصحيح في المنزل

يعمل العزل بشكل سحري خلال الصيف والشتاء فهو يحمي من البرد والعواصف وانخفاض درجة حرارة المنزل في شهور الشتاء القارسة الطويلة ما يقلل كمية الكهرباء المستخدمة لتدفئة غرف المنزل، بينما يحافظ على البرودة الاصطناعية خلال شهور الصيف داخل المنزل ويخفف تأثره بالجو المحيط. قد يعمل العزل بشكل أفضل مع بعض أنواع الجدران والأسقف أكثر من غيرها كما أن العزل الصلب هو أفضل الأنواع وأعلاها سعرا إلا أن أي نوع من العزل كفيل بتخفيض فاتورة الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة.

التفكير بطريقة التدفئة

إن التدفئة خلال الشتاء مسؤولة عن نصف فاتورة كهرباء منزلك على الأقل. في المنازل التي تعتمد على التدفئة المركزية قد يكون من المفيد استبدال السخان القديم والذي يمكن أن يتعرض للصدأ والتلف وحتى التكلس في بعض الأنواع التي تعتمد على المياه في التسخين مفيد جدا. إن تقنيات التدفئة تتطور باستمرار باتجاه توفير الطاقة الكهربائية وهذا يعني أن السخان الجديد قد يوفر مبلغا طائلا في فاتورة الكهرباء ويحسن أداء التدفئة.

يفضل في هذا المجال أن يتم شراء سخان مع حساس لقياس درجة الحرارة الداخلية وموازنة حرارة السخان أوتوماتيكيا. من أهم النصائح التي قد تزيد من عمر السخان أيضا هي إطفاؤه ليلا أو عند الخروج من المنزل لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك يفضل استخدام الستائر والسجادات لتقليل الحرارة المهدورة في النوافذ والأرضيات. قد تبدو هذه التفاصيل غير فعالة بشكل كبير لكن تأثيرها في الحقيقة تراكمي.

استبدال الإنارة المنزلية

من المسلمات أن إطفاء الأنوار في الغرف التي لا يجلس فيها أحد قد يساهم جذريا بتقليص كمية الكهرباء المستهلكة حيث أن هذه العادات البسيطة تساهم كثيرا في توفير الطاقة الكهربائية. إلا أن استبدال نوعية الأضواء (اللمبات) قد يصنع فرقا حقيقيا وفوريا من حيث قيمة الاستهلاك. إن أفضل أنواع الأضواء من حيث كمية الاستهلاك هو ما يعرف بـLED كما أن هذه النوعية من الأضواء تدوم أطول من الأضواء الأخرى فهي ذات عمر طويل. وفي ما يلي جدول يبين هذه التفاصيل:

نوع الأضواء العمر المقدر التكلفة السنوية من حيث الاستهلاك هالوجين 2000 ساعة إضاءة (حوالي سنتين) 8.42 دولار CFL 10000 ساعة إضاءة (10 سنين) 2.04 دولار LED 25.000 ساعة إضاءة (25 سنة) 1.71 دولار

مدفأة كهربائية متنقلة

إذا كنت تعيش لوحدك أو تمضي وقتا طويلا في المكتب وحيدا أثناء العمل فقد يكون من الأفضل إطفاء سخان التدفئة المركزية عن المنزل كله والاكتفاء بتشغيل مدفأة كهربائية صغيرة ذات مشعات (شمعات) صغيرة لتدفئة الغرفة التي تجلس فيها. أما إذا كنت تعتمد على المكيف الهوائي لتدفئة الغرفة فيمكن اختيار وضع اوتوماتيكي للتدفئة وإغلاق باب هذه الغرفة، أي أن المكيف سيتوقف عن التدفئة عند وصول درجة الحرارة إلى حد معين.

التأكد من سد الثغرات

ما نفع أن يعزل الشخص جدران وسقف منزله بمواد عازلة باهظة الثمن وأن يستخدم سخانا جديدا ويستخدم السجادات والستائر للحفاظ على حرارة المنزل الداخلية إذا كان هناك شقوق وثغرات يتسرب منها الهواء والحرارة الخارجية إلى داخل المنزل ويفسد ما أصلحته كل هذه الإجراءات!

يمكن القول إن أكثر هذه الشقوق والفجوات موجودة حول الأبواب وعلى حافات النوافذ لأنه من غير المعقول أن توجد فجوة في الجدار ولا يلاحظها صاحب المنزل إلا إذا كانت في العلية أو القبو في حال تواجدهما. يمكن محاولة سد هذه الفجوات شخصيا أو الاستعانة بالمختصين الذين يتخذون إجراءات جذرية مثل:

تركيب نوافذ مزدوجة

لقد استخدم البريطانيون هذه الطريقة لحماية منازلهم من برد الشتاء منذ مئات السنين وهي طريقة بسيطة وفعالة وتدوم طويلا. يعمل الهواء بين النافذتين الداخلية والخارجية كعازل ويمنع الحرارة من التسرب إلى الخارج أو الداخل.

استخدام لاصق على إطار الأبواب

إذا لم يكن هناك إمكانية لجلب نجار أو حداد ماهر يعرف كيف يصنع نافذة أو باب من دون حافات فارغة فيمكن ببساطة اللجوء إلى لاصق عازل يبطن الباب أو النافذة ويسد الفراغات بين الباب وإطاره الخارجي. هذه اللواصق عملية جدا ورخيصة السعر ويمكن تطبيقها شخصيا عبر مشاهدة فيديو على يوتيوب لمعرفة الطريقة الصحيحة.

سد فتحة المدفأة

إذا كان المنزل يحتوي على مدفأة من الطراز القديم (الشمينيه) فمن الأفضل سدها خلال فصل الصيف لمنع تسرب الهواء البارد إلى خارج المنزل أو حتى خلال الشتاء إذا لم تكن هذه المدفأة هي طريقة التدفئة المعتمدة. يمكن استخدام وسادة قابلة للنفخ للقيام بهذه الوظيفة علما أن هذه الوسائد تباع خصيصا لهذا الغرض في المتاجر الكبرى.

سد الفجوات في الأرضية

نقصد هنا الشقوق الصغيرة التي يمكن أن تظهر نتيجة التنظيف واستخدام المواد الكيماوية أو حتى بعد سنين طويلة من العيش في المنازل. قد تحصل هزة أرضية تسبب هذه الشقوق والتصدعات في أرضية المنزل بغض النظر عن عمره أيضا. إن الحل ببساطة هو ملء هذه الشقوق والفراغات بواسطة مضخة سليكون يدوية لأنها قد تسبب تسرب التيارات الهوائية إلى المنزل.