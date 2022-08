لماذا تدفن النعامة رأسها؟

لطالما قرأنا في الأدب عبارات الشجاعة التي تنأى بالشخص عن أن يكون جبانا مثل النعامة التي تدفن رأسها بالأرض لعل الضرر والأذى يتجاوزها ويتجاهلها كما تجاهلته. في الحقيقة فإن هذه العبارة عززتها الكثير من النصوص الأدبية والبرامج الكرتونية. على سبيل المثال نتذكر برنامج الأطفال "بسيط" حيث كانت النعامة تخاف من شيء ما فتسارع إلى دفن رأسها وتبدأ بالارتعاش بطريقة كوميدية على مبدأ "إذا كنت لا أرى الخطر فلا يمكن للخطر أن يراني".

كما تنتشر في اللغة الإنجليزية مقولة "To bury his/ her head in the sand" نسبة إلى تصرف النعامة المزعوم هذا ويقصد به أن شخصا يتجاهل الحقائق والتحذيرات والأدلة على أمل أن تنتهي الأمور على خير من تلقاء نفسها عوضا عن مواجهة المشاكل وحلها.

بنفس الوقت سيلاحظ أي شخص يتابع "National Geographic" أو محطة "Discovery" أن النعامة حيوان شرس سريع الغضب لا يتوانى عن مطاردة السيارات والناس والحيوانات الأخرى لأسباب تافهة. إذن أي السيناريوهات نصدق؟ هل النعامة جبانة وغبية؟ أم أنها متهورة وعنيفة؟ سنعرف الإجابة على هذا السؤال في هذه المقالة.

حيوان النعامة Ostrich

النعامات نوع ضخم من الطيور التي لا يمكنها التحليق وهي من فصيلة طيور الإيميو والرياس والكيوي ذو الأصل النيوزيلندي. هناك نوعان رئيسيان من النعامات التي تعيش في يومنا هذا وهي النعامات العادية والنعامات الصومالية. تعتبر إفريقيا وشبه الجزيرة العربية الموطن الأصلي للنعامات إلا أن انتشارها في آسيا حتى منغوليا قديم جدا.

كانت النعامات في قديم الزمان تجوب سهول السافانا جنبا إلى جنب مع الحمار الوحشي والزرافة وغيرها من الحيوانات وتتغذى على النباتات الموجودة في المنطقة. وقد كانت تعرف باسم طير الجمل "Camel Bird" وتعود هذه التسمية إلى طولها وحجمها الهائلين وبعض نقاط التشابه بين الحيوانين مثل العنق الطويل والعيون السوداء الكبيرة والرموش الطويلة بالإضافة إلى مشيتها المميزة التي قد تبدو للبعض مشابهة لمشية الجمل. كما أن النعامة، مثل الجمل، قادرة على تحمل الحر الشديد والعطش لأيام عديدة.

يعرف عن النعامة أنها قادرة على العدو بسرعة 70 كم/ ساعة ما يجعلها أسرع الطيور على اليابسة وأن بيوضها هي الأكبر في المملكة الحيوانية على اليابسة. يتم تربية النعامات في مزارع خاصة حول العالم بهدف الاستفادة من ريشها المميز لأغراض الديكور وأدوات التنظيف كما أن جلودها تستخدم في صناعة الملبوسات والحقائب.

لماذا تدفن النعامة رأسها في التراب؟

يمكن لأي شخص خبير بالحيوانات أو على اطلاع بأمورها أن يجيب على هذا السؤال. في الحقيقة فالنعامات لا تدفن رأسها في التراب أو الرمل أبدا وخصوصا أن ذلك منطقيا سيؤدي إلى اختناقها بسبب عدم وجود الأكسجين في الأرض. أي أن دفن النعامة لرأسها في الرمل ليس إلا خرافة أو أسطورة. لكن ما أصل هذا القول ولماذا هناك آلاف الصور التي توثق وضع النعامة رأسها في حفرة في الأرض؟

إن النعامة ذات الحجم والوزن الهائل بالمقارنة مع غيرها من الطيور لا يمكنها بناء عش فوق شجرة ما أو الاختباء في عش صغير بين الحشائش والشجيرات. لذلك تعمد النعامة إلى حفر فجوة صغيرة في الأرض لتضع فيها بيضها. وتستخدم منقارها لتقليب البيض عدة مرات داخل هذه الحفرة لكي يحصل كل البيض على حرارة بشكل متساو على مدار اليوم. بالرغم من كبر حجم جسم النعامة وطولها إلا أن رأسها يعتبر صغير الحجم ولذلك عندما تقوم بهذه العملية تبدو للناظر من بعيد وكأنها تدفن رأسها في الأرض.

يبدو أن سمعة النعامة بخصوص دفن رأسها في الأرض مشكلة ناجمة عن صغر حجم رأسها بشكل أساسي، حيث أن هذه الحيوانات عندما تنحني لتناول الطعام عن سطح الأرض قد تبدو أيضا وكأنها تدفن رأسها فيها. ينطبق ذلك أيضا على أسلوب النعامة الدفاعي أو أسلوبها بالتخفي حيث تستلقي النعامات على الأرض من دون أي حركة على الأرض تماما إذا أحست أن خطرا ما يتربص بها، وتبدو للناظر في هذه الحالة أيضا وكأنها تدفن رأسها في الأرض بينما يبدو جسمها للحيوانات المفترسة كجزء من الطبيعة المحيطة بها.

بالطبع لا تقوم النعامة باستخدام أسلوب التخفي هذا إذا كان بإمكانها العدو أسرع من المفترس الذي يتربص بها مع ندرة الحيوانات التي لا يمكن للنعامة التغلب عليها في سباق الجري. أما عندما يكون هناك حيوان مفترس حول النعامة بعد أن تبيض وتدفن البيوض فهي حتما تفضل الجري وإلهاء المفترس عن بيضها بهدف حمايتها.

لماذا تأكل النعامات الحصى؟

من الصحيح علميا أن النعامات تأكل الحصى أي أن هذه ليست خرافة على عكس مقولة دفن الرأس في الأرض. يعود السبب في هذا إلى كون النعامة لا تمتلك أسنانا ولذلك بهدف تسهيل عملية الهضم تقوم النعامة بابتلاع بعض الحصى مع طعامها بهدف تفتيته في جهازها الهضمي وتسهيل وتسريع عملية الهضم مثل الكثير من الطيور التي تعمد إلى نفس الأسلوب.

بيض النعام

يبدو أن طبخ وتناول بيض النعام هو الموضة الجديدة لدى مؤثري شبكات التواصل الاجتماعي وطباخي الإنترنت. بدايةً يمكن شراء بيضة النعامة من مزارع النعام في حال تواجدها أو من بعض المحلات الكبرى والسوبر ماركت. من غير المفاجئ أن بيضة النعامة قد تعادل في الحجم حجم بطيخة أو شمامة وهي ذات وزن ثقيل نسبيا.

لا يمكن كسر بيضة النعامة مثل بيض الدجاج أو البط من المنتصف لأن قشرتها سميكة وقد تصل سماكتها إلى حوالي 2 مم. بل يجب كسر مكان محدد من البيضة من الأعلى ثم توسيع الفتحة باليد شيئا فشيا. يوجد تحت القشرة الكلسية السميكة غشاء أبيض رقيق يحمي البيضة أيضا، يجب تمزيق هذا الغشاء بلطف كذلك.

على عكس بيض الدجاج يمكن أن تكفي بيضة نعامة واحدة عائلة كاملة وعادة ما يتم خفقها وتحضيرها على شكل عجة في إناء كبيرة مع الخضروات، أو يتم قليها بأسلوب "بيض عيون" في إناء ذو حجم مناسب. يقول الأشخاص الذين جربوا تناول بيض النعام إن طعمه لذيذ ومشابه لطعم البيض العادي.