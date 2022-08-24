كل ما تحتاجين لمعرفته عن تدريب الطفل على الحمام

هل الطفل جاهز للتدريب على الحمام؟

قد تلاحظين أن الطفل قابل للتدريب على استخدام الحمام والتخلص من الحفاضات أو ما يسمى بالعامية بعملية "التنظيف" في عمر السنتين لكن ذلك ليس رقما محددا لكل الأطفال حيث يمكن أن يسبق بعضهم البعض الآخر. لذلك فمن الطبيعي أن نجد طفلا بعمر السنة ونصف قد تمكن من تخطي هذه المرحلة بسهولة بينما هناك طفلا آخر يزيد عمره عن سنتين ونصف دون أن يتقن استخدام الحمام.

دلالات على استعداد الطفل على استخدام الحمام

ليس من الضروري أن تظهر على الطفل كل الدلالات التالية إلا أنها تحدد قدرته على استيعاب مبدأ الحمام وخوض هذه التجربة والنجاح بها:

يستطيع المشي والجلوس لفترات قصيرة.

تبدو عليه علامات الاستقلال بنفسه وقدرة على قول "لا" في بعض الأحيان.

يهتم الطفل بمراقبة الآخرين وهم يدخلون إلى الحمام مثل إخوته الكبار.

يحافظ على الحفاض جافا لمدة ساعتين وأكثر.

يخبر الأهل سواء بالكلمات أو الإشارات عندما يبلل حفاضه.

يبدأ بالانزعاج من لبس الحفاض ويحاول في بعض الأحيان نزعه لوحده بعد أن يتبلل أو يتسخ.

لديه حركة أمعاء منتظمة وسلسة.

يستطيع إنزال سرواله ورفعه.

يستطيع تنفيذ تعليمات بسيطة مثل "أعطِ الكرة لبابا".

مستلزمات تدريب الطفل على الحمام

النونية أو الحمام

على عكس المعتقد العام فيمكن تدريب الطفل أو تنظيفه مباشرة على الحمام وليس بالضرورة على النونية. قد تكون النونية أريح من حيث القدرة على تحريكها من مكان إلى آخر وقد يجدها الطفل أقل رهبة أما الحمام العادي فيعطي تشجيعا تلقائيا للطفل لأنه المكان الذي يقضي الجميع حاجتهم فيه.

إذا كان طفلك يفضل استخدام الحمام على النونية فيمكنك ضمان راحته وأمانه عبر تركيب مقعد ذا قياس صغير فوق قعدة الحمام العادية ويمكنك أيضا الاستعانة بكرسي أو مسند قدمين خاص بالحمام لتضمني قدرته على النزول عن الحمام عندما يحلو له.

سراويل وألبسة داخلية خاصة

قد تكون العلامة الأولى التي ترشد الطفل إلى الحاجة إلى تعلم استخدام الحمام وعدم الاعتماد على الحفاض هي الاستغناء عن الحفاض بحد ذاته. لذلك يمكن استخدام سراويل وألبسة داخلية خاصة لهذه الغاية تعمل على امتصاص البلل. قد تكون هذه الألبسة مفيدة جدا عند الاضطرار للخروج من المنزل أثناء التدريب.

تحضير الطفل للتدريب على الحمام

قبل المباشرة بتدريب الطفل على استخدام الحمام يمكنك تهيئته نفسيا لهذه الخطوة حسب ما يلي:

البدء بتعليم الطفل بعض الكلمات الخاصة بالحمام والتي نستخدمها جميعا مع الأطفال مثل "نونو، بيبي، كاكا".

عند تغيير الحفاض المتسخ ضعيه في النونية واحرصي على رؤية طفلك لذلك لكي يستوعب الغرض من هذه القطعة.

حاولي أن تلبسي طفلك ملابس التدريب التي ذكرناها سابقا مرة أو مرتين في اليوم لكي يفهم مبدأ البلل ويشعر به.

احرصي تماما أن يتناول طفلك كمية كبيرة من الألياف ويشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل عند التدريب لأن بعض الأطفال الذين يصابون بالإمساك عند التدريب على استخدام الحمام يربطون الحمام أو النونية بالألم وينفرون منها.

البدء بالتدريب على استخدام الحمام

من المفضل عدم البدء بالتدريب على استخدام الحمام عندما يكون هناك حدثا محوريا في حياتك أو حياة الطفل مثل البدء بالذهاب إلى الحضانة أو تغيير المنزل أو إنجاب طفل آخر أو حتى الذهاب في عطلة طويلة خارج المنزل. بمعنى آخر حاولي ألا يكون هناك خططا مهمة تشغلك أو تشعر الطفل بالارتباك عند البدء بالتدريب أو حتى خطط للخروج من المنزل.

متى تأخذين الطفل إلى الحمام؟

يمكن جعل الذهاب إلى الحمام عادة روتينية في حياة الطفل على سبيل المثال قومي بتشجيع الطفل على استخدام النونية أو الحمام في الصباح عندما يستيقظ وقبل وبعد الوجبات والسناكات أيضا.

قومي بتشجيع الطفل على الدخول إلى الحمام عندما تبدو عليه علامات عدم الراحة والقلق وإطلاق الريح والهدوء المفاجئ أو الابتعاد عنك بدون سبب.

اسألي طفلك إذا كان بحاجة لدخول الحمام عند تغيير نشاطه، على سبيل المثال عند التوقف عن اللعب والجلوس على مائدة الغداء.

إذا لم يقم طفلك بالتبول أو التبرز بعد 3-5 دقائق من الجلوس على النونية أو الحمام اسمحي له بالذهاب لأن إجباره على الجلوس لوقت طويل يشعره بأن الحمام هو وقت للعقاب.

يمكن أيضا انتظار فصل الصيف للبدء بتدريب الطفل على استخدام الحمام مع أن ذلك غير ضروري.

كيف تشجعين الطفل على استخدام الحمام؟

المدح هو الأسلوب الذي يجب استخدامه حتى يتقن الطفل استخدام الحمام ويمكن في البداية مدحه لمجرد الجلوس على النونية ثم مدحه عندما يتبول بالفعل على النونية والإقلال من المدح بالتدريج عندما يصبح الطفل متمكنا من هذه الخطوات.

ليس من الضروري جعل كل من يرى طفلك من الجيران والأصدقاء وحتى الغرباء يمدحون الطفل ويصفقون له عند نجاحه باستخدام الحمام لأن في ذلك بالحقيقة انتهاكا لخصوصيته ويمكن الاكتفاء بالجدين أو الأخوة لمدحه على هذه الخطوة.

إذا أخطأ الطفل في الحمام ولوث الأرض أو ملابسه لا داعي للانزعاج واستخدام التوبيخ لأن هذه الحوادث متوقعة وإنما يجب التنظيف من دون إدلاء أي تعليق.

قد تكون لغة التهديد والوعيد العدو الأول لنجاح التدريب على استخدام الحمام وستجعل الطفل ينفر منه.

من غير المحبذ تعويد الطفل على المكافآت بعد نجاحه باستخدام الحمام وخصوصا إعطاءه الحلويات وإنما محاولة جعل ذلك طبيعيا قدر المستطاع، ولكن بنفس الوقت يمكن عرض فستان أو سروال ما يفضله الطفل ووعده بأنه سيرتديه عندما يصبح قادرا على استخدام الحمام.

ملابس الطفل أثناء التدريب على استخدام الحمام