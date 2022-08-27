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السلطات الأميركية تصادر قطعة أثرية مصرية عمرها 3 آلاف عام

تاريخ النشر: 27/08/2022 - 20:19

السلطات الأميركية تصادر قطعة أثرية مصرية عمرها 3 آلاف عام
القطعة الأثرية المصرية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

صادر عملاء فيدراليون في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية، قطعة أثرية مصرية قديمة يعود عمرها إلى 3 آلاف عام وكانت في شحنة قادمة من أوروبا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنها اعترضت غطاء جرة كانوبية مصرية على شكل الإله إيمستي في 17 آب/أغسطس. وكانت الجرار تستخدم لوضع الأعضاء الداخلية للمومياوات.

وقالت الإدارة إن الشحنة جرى إرسالها من تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، وقدم الشاحن بيانات متناقضة حول قيمتها.

وساعد خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة ممفيس في تحديد مدى أصلية القطعة الأثرية. وقالت الإدارة إن الغطاء من المرجح أنه يعود إلى الفترة من 1069 قبل الميلاد حتى 653 قبل الميلاد.

وتقول السلطات إن هذا الأثر محمي بموجب معاهدات ثنائية وهو من الواردات الأثرية الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية لعام 1983. وقد جرى تسليم القطعة الأثرية إلى جهات التحقيق في وزارة الأمن الداخلي لمزيد من الفحص.

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#أميركا
#القطع الأثرية
#مصر

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