مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية تعود إلى 3500 عام

اكتشفت مقبرة ملكية فرعونية بمدينة الأقصر جنوب مصر تعود إلى 3500 عام؛ حسب ما أعلنت بعثة مصرية – إنجليزية اليوم، السبت.

وقالت وزارة السياحة والآثار في مصر، إن "البعثة المصرية – الإنجليزية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج".

وأضافت أن "البعثة اكتشفت مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالبر الغربي بالأقصر".

بدوره، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن "أهمية هذا الكشف تعود إلى أن الدلائل الأولية التي جرى الكشف عنها داخل المقبرة حتى الآن تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة وجار الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري".

وأوضحت بيرز لذرلاند، رئيسة البعثة من الجانب الإنجليزي، أن "المقبرة المكتشفة ربما تخص أحد الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة (عصر الأسرة الـ18) والتي لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن"، وفق البيان.

والتحامسة، أحد أبرز فترة حكم الأسرة الـ 18 (1550 ق.م / 1069 ق.م) بتاريخ الفراعنة القدماء، وبدأها الملك الفرعوني تحتمس الأول (1504-1492 ق م).

وأشار محسن كامل، وهو مسؤول حكومي يشرف على المنطقة الأثرية التي جاء في نطاقها الكشف، إلى أن "المقبرة المكتشفة في حالة سيئة من الحفظ نتيجة السيول التي حدثت خلال العصور القديمة، والتي غمرت حجراتها برواسب كثيفة من الرمل والحجر الجيري، مما أدى إلى طمس كثير من معالمها ونقوشها".

من جانبه، أكد فتحي ياسين، رئيس البعثة من الجانب المصري، أن "البعثة مستمرة في أعمال الحفائر والتوثيق الأثري للمقبرة بالكامل، الأمر الذي سيساهم في إزاحة الستار عن التخطيط المعماري للمقبرة بشكل أوضح وعناصرها الفنية".

وتزخر مصر بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة وتشهد من وقت لآخر إعلان اكتشافات أثرية.