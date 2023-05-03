أفضل ألوان الطلاء لمنزل منعش

سيساعدك الون الأبيض على التركيز على عملك داخل مكتبك المنزلي بكل تأكيد، فهو يمنع الإلهاء البصري كما أنه يوحي بالمساحة "النظيفة"، والتي يسهل تزيينها وتصميمها نظرًا لدفئها ومظهرها النظيف. ويعد اللون

لا شيء يحول الغرفة بشكل أسرع وبسعر معقول أكثر من الطلاء الجذاب، ففي وقت ما، شعرنا جميعنا بالارتباك حول كيفية اختيار أفضل ألوان الطلاء لمنزلنا، وكيف يمكن أن نجعل استخدامها لصالحنا دون أن يكون الأمر لغزًا صعب حله؛ فكما يقول المثل الشهير "اللون هو العامود الفقري للتصميم"، وفي الحقيقة، يمكن للون أن يغير أي مساحة على الفور.

ولأنه لا ينبغي ترك أي جدار في منزلك كقطعة قماش فارغة، فقد بحثنا عن أكثر ألوان الطلاء الشائعة في العام 2023 لإلهامك، فبعض ألوان الحائط تظهر بشكل أفضل في مساحات محددة دونًا عن غيرها، ومن أهم الأمور عند اختيار لون هو التفكير في وظيفة الغرفة والجو التي تريد خلقه والأثر الذي تريد تركه في تلك المساحة. فعلى سبيل المثال يمكن القول إن الألوان المختارة في غرفة النوم عادة ما تتسم بالهدوء والراحة بسبب نغمات اللون المحايدة والألوان الباستيلية، بينما يمكن اختيار الألوان الجريئة لغرفة الطعام، أما ألوان غرفة المعيشة فهي منعشة لخلق جو للترفيه؛ كما تعمل ألوان الطلاء القوية والنابضة بالحياة بشكل جيد في حمامات الضيوف وغرف المسحوق والخزائن والمساحات الصغيرة الأخرى.

اختر بتأني كي لا تندم

إن كنت تقوم بطلاء منزلك قبل الانتقال إليه، فقد لا تفهم تمامًا بعد كيف يؤثر الضوء على كل غرفة في المنزل، وقد تصبح هذه مشكلة كبيرة في المستقبل إن اخترت اللون الخطأ، حيث أن تعرّض الغرفة للضوء (سواء كانت الغرفة مواجهة للشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب) له تأثير كبير على إبراز نغمات لون الطلاء، من أجل ذلك تأكد من البحث الجيد أو قم بساطة بسؤال الخبراء.

وفي هذه المقالة سنقدم لك مجموعة مختارة من أفضل ثمانية ألوان نعتقد بأنها ستناسب منزلك:

اللون الأصفر المشرق لغرفة المعيشة الخاصة بك:

"برايت لايم" أو الأصفر المشرق هو اللون الجديد لغرفة المعيشة، فهذا اللون المفعم بالحيوية والبهجة يوفر إحساسًا بالهدوء والاسترخاء حسب التصميم الداخلي الحديث، فيخلق تناغمًا وتوازنًا لتعزيز الحيوية وتحفيز العقل. وليس ذلك فقط فهذا اللون يجلب الشعور بالإنتعاش للمكان فتمتزج نغمات الأصفر الساطع بشكل مثالي مع الأثاث الحديث. ولإخراج أفضل نتيجة حاول وضع أثاث أزرق وزيتي وأبيض في هذه الغرفة.

اللون الأزرق الملكي للحمامات:

الأزرق الملكي هو اللون الجديد لجذب الضوء وهو مثالي للحمامات أو أي زاوية مظلمة إضافية في منزلك؛ سيجعلك هذا اللون الحالم تشعر وكأنك تطفو على سحابة في السماء المشمسة، حيث تساعد هذه الدرجة من الأزرق على إضفاء بعض السطوع على المساحة، خاصة عند دمجه مع لمسات بيضاء بسيطة.

اللون البني الخشبي الفاتح "Wood Brown" لغرفة الطعام:

لا يستطيع أحد إنكار أن هذا اللون هو الدرجة المثالية لغرفة الطعام الخاصة بك، حيث ينبعث منه شعور بالأمان داخل المنزل، فهو لون محايد حقيقي ولكنه ليس خجولًا على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي اختيار اللون الصحيح في غرفة الطعام إلى تجربة طعام أفضل.

إن دمج هذا اللون باللون الأزرق المعتّق سيجعل منه مزيجًا مثاليًا، فهكذا ألوان تتناغم مع الدرجات الأكثر دفئًا والتي عادة ما تكون موجودة في الأثاث الخشبي، حيث يمكن لهذا اللون أن يضفي على الغرف مظهرًا أنيقًا ومتطورًا.

اللون الأبيض لمكتب منزلك

سيساعدك الون الأبيض على التركيز على عملك داخل مكتبك المنزلي بكل تأكيد، فهو يمنع الإلهاء البصري كما أنه يوحي بالمساحة "النظيفة"، والتي يسهل تزيينها وتصميمها نظرًا لدفئها ومظهرها النظيف. ويعد اللون الأبيض اختيارًا رائعًا إذا كان لديك مساحة مكتبية صغيرة وتحتاج إلى طريقة للحفاظ على الفضاء من حولك خفيفًا ومتجدد الهواء؛ فالأبيض لون ينعكس بطبيعته ودائمًا ما يكون خيارًا جيدًا لجعل مساحة المكتب تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل، فهو دائمًا ما يضفي مساحة أوسع لأي غرفة.

الأرجواني لغرفة النوم

يحتوي هذا اللون الأرجواني الجريء اللامع على لمسة رائعة وهو مثالي لأي شخص يريد إنعاش غرفة نومه بالألوان، فيعمل هذا اللون النابض بالحياة كنقطة محورية فورية في غرفة النوم، مما يقلل من الحاجة إلى قطع أثاث ذات درجة لون قوية.

كما ارتبط هذا اللون منذ فترة طويلة بالفخامة والملوك، وهو أفضل لون طلاء داخلي يمكن أن يضيف الذوق والتطور إلى غرفة النوم، ولتخفيف عمق اللون الأرجواني يمكنك اختيار الظلال البيضاء أو الألوان المحايدة الأكثر إشراقًا مثل الرمادي لتزيين بقية المنطقة.

معلومة قد تهمك: إذا كان لديك ممر ضيق في الغرفة فإن اختيار الألوان الدافئة يجعلها تبدو أكثر اتساعًا. فإذا كانت الغرفة غير مربعة فإن استخدام نغمات دافئة في الطرف الضيق سيجعلها أكثر اتساعًا، كما تحدد اختيارات ألوان طلاء المنزل مدى اتساع الغرفة، فعلى سبيل المثال، عند طلاء مساحة ضيقة باللون الأبيض الدافيء أو إحدى درجاته فإن تلك المساحة ستبدو أوسع.

برتقالي خريفي لغرف لعب الأطفال

إنه وبكل جدارة اللون الجداري المثالي لغرفة ألعاب الأطفال، حيث يميل الأطفال الذين يلعبون في غرف مطلية بدرجات ألوان برتقالية إلى أن يكونوا أكثر تعاونًا وانفتاحًا وثقة. فاللون البرتقالي الخريفي دافئ ومريح للغاية، فهو يبعث بشعور ترحيبي في تلك المساحة، كما أن اللون دافئ ويقلل من المخاوف؛ استخدم هذا اللون كلمسة من الحداثة التي ستعزز النزعة الاجتماعية والتواصل لدى طفلك.

الأحمر الغني لمطبخك

هذا اللون الدافئ سيحفز الشهية بكل تأكيد وهو خيار ممتاز للمطابخ، فهو متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن استخدامه على عدة أسطح في المطبخ، إما على الخزانات أو الجدران. قم بتحويل غرفة عائلتك المفضلة في المنزل وأضف مظهرًا مثيرًا عليها، فقد حان وقت الطهي!

الأخضر الغامق لغرفة نوم أطفالكم

قد يستغرب البعض من هذا الخيار ولكن يمكن أن يكون اللون الأخضر ممتعًا، كما أنه يضفي الشعور بالهدوء والسكينة، فهذا اللون ونغماته الترابية المماثلة مرتبطة بالحكمة والارتباط بالطبيعة، فهو ليس مناسبًا فقط ليكون لونًا شائعًا لغرف الأطفال، بل إنه يتعدى ذلك، فهو لون مناسب للمراهقين وحتى الأولاد البالغين، ومع تغيير الأثاث داخل الغرفة حسب كل عمر يمكن القول إنه لا اختلاف على الإطلاق في ما يتعلق باللون الأخضر الغامق، وكل ما عليك القيام به هو اختيار ألوان أثاث فاتحة أو طلاء إحدى الجدران بلون حيادي كي يضفي مساحة وضوء إلى الغرفة.

لا تخافوا من التغيير

من المحتمل أن تخاف من الألوان والأنماط غير المعتادة، وهذا طبيعي تمامًا ولكن لا ينبغي له أن يمنعك من اختبار الألوان والظلال الجديدة، وبالطبع يمكن للالتزام بالألوان المحايدة أن يكون أمرًا آمنًا، ولكنك في نهاية الأمر ستشعر بالمزيد من المتعة إن قمت بالمخاطرة قليلًا وقمت باختيار ألوان مختلفة عن غيرك.

فكما ترى، هناك وفرة من الألوان التي يمكنك استخدامها لإضفاء الحياة والشخصية على المساحة الخاصة بك. ومع ذلك، تأكد من اختيارك بحكمة إذا كنت ترغب في إثارة إعجاب ضيوفك وإعطائهم الشعور بأنهم في مساحتهم الخاصة، فبعد كل شيء، فإن هذا الاستثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل!