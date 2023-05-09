5 طرق بسيطة لتوفير المال عند السفر

القاعدة الأولى والأهم هي عدم السفر بأموال مقترضة، فالعودة إلى الوطن تنتظرك كومة من الديون بعد تجربة سفر غيرت حياتك ليس ما تريد مواجهته! فالديون مرهِقة وإذا أمكنك تجنبها ستعيش حياة أكثر سعادة.

ليس من المستغرب أن يرغب معظم الناس في السفر أكثر، ولكن كيف يمكنك توفير المال لذلك دون توفير أي مبلغ؟ جرى نشر مقالة مؤخرًا مفادها بأن معظم جيل الألفية لا مشكلة لديه في التخلي عن اشتراك "نتفليكس" والخروج للتسوق وتناول الطعام خارجًا من أجل السفر، إذن ماذا عنك؟ وما الذي قد تتخلى عنه لتوفيره للسفر حول العالم؟

إذا أتيحت لنا فرصة في الحياة، فإننا فسنختار جميعًا السفر لرؤية الأجزاء التي لا فكرة لدينا عنها في العالم، ومع ذلك لا شيء يأتي مجانًا أو بسهولة، حيث يأتي مع السفر تضحيات هائلة، كالإدخار والتخطيط والتوفير والكثير من الخطوات، ما لم يكن باستطاعتك الطيران مثل الطيور بالطبع، وبينما ترتفع تكلفة المعيشة كل يوم، فهذا لا يعني تأجيل جميع خطط السفر التي كنت تخطط لها منذ زمن، فمع القرارات الذكية والقيام بخطوات صغيرة ولكن دائمة ستستطيع الذهاب إلى رحلات جميلة ومتعددة.

إذا استطاعوا هم فلم لا يمكنك أنت أيضًا؟

بدأ اتجاه السفر حول العالم بالانتشار بقوة في السنوات الماضية تزامنًا مع شعبية كتابة المدونات وظهور مدونات الفيديو التي نراها منتشرة بقوة على "إنستغرام" و"يوتيوب"، فنجد فيهم أشخاصًا اعتمدوا تدوين رحلاتهم كنمط لحياتهم ومصدرًا لرزقهم؛ ولكن قبل كل هذا كان لا بد لهم من البدء من مكان ما، فالأموال التي أنفقوها على سفراتهم الأولى لم تظهر فجأة من السماء، بل إنهم قاموا بعدة أمور ساعدتهم على توفير المال ووضع قدمهم في طريق السفر.

تابع القراءة معنا لاكتشاف أفضل الطرق لتوفير المال قبل السفر دون الشعور بالضيق والتي تشمل طرقًا بسيطة يمكن أن تصبح نمطًا للحياة.

أفضل 5 طرق بسيطة لتوفير المال على السفر

1. لا تقترض المال للسفر

القاعدة الأولى والأهم هي عدم السفر بأموال مقترضة، فالعودة إلى الوطن تنتظرك كومة من الديون بعد تجربة سفر غيرت حياتك ليس ما تريد مواجهته! فالديون مرهِقة وإذا أمكنك تجنبها ستعيش حياة أكثر سعادة.

لذا، لا تغادر أبدًا قبل التأكد من أنه يمكن تغطية فواتيرك الشهرية ونفقاتك عند العودة من الرحلة. وإذا لم يكن لديك المال المدخر الكافي، فيمكنك إما تغيير خطط السفر عبر تقليص المدة أو زيارة وجهة أرخص أو قضاء المزيد من الوقت في المنزل حتى تنجح في جمع المبلغ المطلوب.

2. إنشاء ميزانية خاصة بالسفر

إن أفضل طريقة للإدخار للسفر هي إنشاء ميزانية خاصة به، وإذا ما طرحت هذه الأسئلة، فسيساعدك ذلك على تحديد مقدار الأموال التي ستحتاجها من أجل رحلتك القادمة.

كم يجب أن تدخر من أجل رحلتك؟

ماذا ستكون ميزانية سفرك اليومية؟

كم ستنفق على الفندق في كل ليلة؟

ما هو المبلغ المخصص للوجبات؟

ما هي ميزانية رحلتك الشاملة؟

كم هي مدة سفرك؟

هل ستكون مسافرًا على الميزانية أم ستكون رحلة متوسطة الإنفاق؟

فعلى سبيل المثال، تُعتبر بيوت الشباب بالتأكيد وسيلة لتوفير التكاليف، خاصة إن كانت وجهة سفرك أماكن مثل جنوب شرق آسيا أو أميركا الوسطى. فإذا كنت مسافرًا عبر جنوب شرق آسيا، فقد تتمكن بسهولة من تخصيص ميزانية تتراوح بين 50 و100 دولار في اليوم (وهذه الأرقام تشمل الفندق ووجبات الطعام والمواصلات لشخصين ولا تشمل الرحلات الجوية).

3. تتبع نفقاتك

عند توفير المال للسفر، من المهم حقًا معرفة ما تنفق أموالك عليه، وهذا أمر في غاية الأهمية حيث يعتمد الكثير عليه، لذا، انتبه إلى أين تذهب أموالك عند وضع ميزانية للسفر، وقم بالجلوس وابدأ في إعداد قائمة حول أي مكان تنفق فيه ولو بنسًا واحدًا كل شهر ولا تدع أي شيء يمر.

فربما تتوقف كل يوم في المتجر المجاور لمكان عملك وتتناول وجبة خفيفة أو تشتري فنجان قهوة كان من الممكن أن تتناوله في المنزل أو تحصل عليه في مكان العمل. فالحسبة تقول إنه إذا أنفقت من 5 إلى 10 دولارات أميركية يوميًا على أشياء صغيرة كهذه، فهذا يعني ذهاب ما يتراوح بين 150 و300 دولار أميركي في الشهر كان من الممكن وضعها للسفر.

أيضًا هل لديك حساب "نتفليكس" و"أمازون برايم" و"ديزني" و"شاهد VIP"؟ حسنا، إنك تحتاج إلى حساب واحد فقط أما الباقي عليك وقف اشتراكهم.

هل خطة فاتورة هاتفك الخليوي مرتفعة؟ إذًا، ربما يمكنك تغييرها واختيار الخطة الأقل. أو هل لديك اشتراك في صالة ألعاب رياضية أو عضوية ما لا تستخدمها أبدًا؟ ألغها! فكل هذه الأشياء الصغيرة هي التي يمكن أن تضيف الكثير إلى المدخرات الكبيرة.

4. قم بواجبك المنزلى

يمكن لأسعار الشراء المسبق مساعدتك على التوفير كثيرًا، فالتخطيط المسبق يعني أنه ستكون جاهزًا للشراء عندما تكون الأسعار في أدنى مستوياتها والحصول على تخفيض كبير، خاصة إذا كان بإمكانك الالتزام بتذكرة سفر أو تذكرة قطار غير قابلة للتغيير أو غير قابلة للاسترداد.

وعندما يتعلق الأمر بالسكن، فهناك أيضًا خصومات كبيرة يمكنك الحصول عليها، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون بعض الفنادق الفخمة في أماكن مثل "الحي المالي بلندن" أرخص للإقامة في عطلات نهاية الأسبوع، حيث أن السوق المستهدف هو المسافرين من رجال الأعمال الذين يقيمون فيه من الأحد إلى الخميس، في حين أن المدن التي بها جامعات تقدم غالبًا أماكن إقامة رخيصة خلال فترات العطلات الجامعية.

5. حجز غرف الفندق على نقاط بطاقات الولاء

عند الحديث عن نقاط المكافأت، فمن الأفضل دائمًا إنفاق نقاط الفندق الخاصة بك بدلا من حفظها، فحجز الغرف بالنقاط بدلًا من النقود طريقة ذكية لتجنب الأخذ من مدخراتك النقدية لقضاء عطلة، وليس هذا فقط بل هناك بعض المزايا الأخرى حيث:

يمكنك تجنب رسوم المنتجع: فرسوم المنتجع (تلك الرسوم الإضافية التي تفرضها الفنادق لتغطية استخدامات وسائل الراحة الإضافية مثل حمامات السباحة والواي فاي) مزعجة، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى 50 دولارًا في الليلة. لحسن الحظ، لا تفرض بعض برامج الولاء الفندقية، بما في ذلك (Hilton Honors وWorld of Hyatt)، رسومًا على الغرف المحجوزة بالنقاط.

الحصول على خصومات إضافية: فبالنسبة للإقامات المحجوزة بالنقاط، تقوم بعض الفنادق بإضافة ليلة مجانية إذا حجزت خمس ليالٍ متتالية مثل فندق (Marriott Bonvoy)، وفندق هيلتون حيث يحصل الأعضاء الحاصلون على العضوية الفضية على خصم مماثل.

نصيحة أخيرة

احصل على بطاقة ائتمان المكافآت، لأن أحد أغلى التكاليف المسبقة للسفر هي رحلات الطيران الخاصة بك، وهذا هو المكان الذي ستكون فيه بطاقة ائتمان مكافآت السفر مفيدة، ولكن تأكد من دفع ما سحبته على البطاقة كل شهر ومحاولة عدم إنفاق أكثر مما تحتاجه، حيث أنك ستندهش من السرعة التي يمكنك من خلالها كسب نقاط السفر والمكافآت عند شراء أشياء مثل البقالة ومستلزمات النظافة وحتى الأدوية من بطاقتك الائتمانية.

وفي حال اعتمادك هذه الطريقة فإنه سيكون لديك ما يتراوح بين 1000 و2000 دولار للسفر بحلول نهاية كل عام، فتقوم بشراء تذكرتك السفر ثم تتصل بأميركان إكسبريس أو فيزا مطالبًا سدادها بنقاط مكافأتك، وليس هذا فحسب فمع بطاقات ائتمان المكافآت يمكنك الحصول على العديد من المزايا الأخرى.