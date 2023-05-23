تجارة العاج العالميّة: واقع قاتم

تعود تجارة العاج إلى الحضارات القديمة، حيث كانت للمادّة قيمة ثقافيّة ورمزيّة كبيرة. بمرور الوقت، توسّع الطلب على العاج، لا سيّما خلال الحقبة الاستعماريّة

في عالم يكافح لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصاديّ والحفاظ على البيئة، هناك عدد قليل من القضايا الّتي تجسّد العواقب المدمّرة للاستغلال غير المنضبط مثل تجارة العاج. لقرون، كان العاج مرغوبًا فيه لجماله وأهمّيّته الثقافيّة، ممّا أدّى إلى هلاك الأفيال في جميع أنحاء العالم. على الرغم من الجهود العالميّة لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة، إلّا أنّ الطلب مستمرّ، ممّا يديم صناعة تغذّي الصيد غير المشروع والفساد واختلال التوازن البيئيّ

وتعود تجارة العاج إلى الحضارات القديمة، حيث كانت للمادّة قيمة ثقافيّة ورمزيّة كبيرة. بمرور الوقت، توسّع الطلب على العاج، لا سيّما خلال الحقبة الاستعماريّة، عندما استغلّت القوى الأوروبّيّة أعداد الأفيال الهائلة في إفريقيا، وبحلول القرن التاسع عشر، انخفض عدد الأفيال بشكل كبير، ممّا أدّى إلى إدراك أنّه دون تدخّل يلوح في الأفق الانقراض، وبالتّالي، أدّت الجهود الدوليّة إلى وضع لوائح، مثل اتّفاقيّة التجارة الدوليّة في الأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرّيّة "CITES" في عام 1975، بهدف السيطرة على تجارة العاج وحماية الأفيال.

وعلى الرغم من الإجراءات التنظيميّة، لا يزال الصيد الجائر يمثّل تهديدًا خطيرًا للأفيال، وتستمرّ تجارة العاج غير المشروعة بسبب الطلب المستمرّ من المستهلكين، لا سيّما في آسيا، حيث يتمّ البحث عن العاج لخصائصه الثقافيّة والطبّيّة المتصوّرة، حيث العصابات الإجراميّة تستغلّ المجتمعات الفقيرة وتقدّم لهم حوافز ماليّة للمشاركة في الصيد غير القانونيّ، وتغذّي هذه الأنشطة الفساد وعدم الاستقرار السياسيّ والنزاعات المسلّحة في بعض المناطق، ممّا يضخّم التحدّيات الّتي يواجهها دعاة الحفاظ على البيئة.

وقدّرت دراسة أجراها نظام معلومات تجارة الأفيال "ETIS" أنّه بين عامي 2009 و 2018، قتل ما يقرب من 170.000 فيل بسبب العاج، وكشف تقرير حالة الفيل الأفريقيّ الّذي نشره الاتّحاد الدوليّ للحفاظ على الطبيعة "IUCN" في عام 2020 أنّ عدد الأفيال الأفريقيّة انخفض بنحو 30٪ في سبع سنوات فقط، ممّا يؤكّد خطورة الأزمة.

وتمتدّ عواقب تجارة العاج إلى ما هو أبعد من الخسائر المباشرة في أرواح الأفيال، حيث تلعب الأفيال دورًا مهمًّا في الحفاظ على التوازن الدقيق للنظم البيئيّة، كأنواع أساسيّة، فهي تساهم في تشتّت البذور وتجديد النباتات وخلق الموائل، ويؤدّي غيابها إلى تعطيل الانسجام البيئيّ، ممّا يؤدّي إلى تأثير متتالي على الأنواع الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف الصيد الجائر بشكل غير متناسب الأفيال الأكبر سنًّا ذات الأنياب الكبيرة، ممّا يؤثّر على التنوّع الجينيّ وقدرة الأفيال على البقاء على المدى الطويل.

ومكافحة تجارة العاج متعدّدة الأوجه، وتتطلّب مجموعة من جهود الحفظ، وإنفاذ القانون، وحملات التوعية، ونفّذت البلدان الّتي بها أعداد كبيرة من الأفيال تشريعات أقوى، وزادت من دوريّات مكافحة الصيد الجائر، وأشركت المجتمعات المحلّيّة في مبادرات الحفظ، ويتمّ استخدام مناهج مبتكرة، مثل استخدام التكنولوجيا واختبار الحمض النوويّ والمراقبة المجتمعيّة، لتتبّع العاج غير القانونيّ وتحديد مناطق الصيد الجائر.

وبحسب باحثين، يعدّ التعاون الدوليّ وحملات التوعية العامّة أمرًا حيويًّا في تلبية الطلب على العاج، حيث قامت شخصيّات بارزة، بما في ذلك المشاهير والنشطاء ومنظّمات الحفظ، برفع مستوى الوعي حول العواقب المدمّرة لتجارة العاج، وتحوّلت المشاعر العامّة، وانخفض طلب المستهلكين في بعض المناطق.