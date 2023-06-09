بيع ياقوتة كبيرة في نيويورك مقابل 34 مليون دولار

وأوضحت ناطقة باسم "سوذبيز" أنّ المشتري هو "هاوي جمع من الشرق الأوسط"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

أعلنت دار "سوذبير" للمزادات في لندن، عن بيع ياقوتة كبيرة تزن 55.22 قيراطًا، مقابل 34.8 مليون دولار. وتعتبر هذه الياقوتة، هي أكبر حجر من هذا النوع يطرح في مزاد علنيّ على الإطلاق.

وسجّلت هذه العمليّة رقمًا قياسيًّا لبيع حجر مماثل، على ما أعلنت الدار.

وبعد صقلها وتشكيلها في حجر خام يزن 101 قيراط اكتشف داخل منجم في موزمبيق بأيلول/سبتمبر، شكّلت هذه الجوهرة نجمة مزاد أجري على مجوهرات شملت مئة قطعة.

وبيعت "إستريلا دي فورًا" الّتي طرحت بداية بـ21 مليون دولار، لقاء 30 مليون دولار أو 34,8 مليونًا مع الرسوم والعمولات، لمشتر عبر الهاتف أبقى هويّته طيّ الكتمان.

وأوضحت ناطقة باسم "سوذبيز" أنّ المشتري هو "هاوي جمع من الشرق الأوسط"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ويعود الرقم القياسيّ السابق لياقوتة من بورما تزن 25,59 قيراطًا، بيعت بـ30,33 مليون دولار ضمنها التكاليف، في مزاد نظّمته دار "سوذبيز" في جنيف عام 2015.

وقال رئيس قسم المجوهرات في الأميركيّتين لدى دار "سوذبيز" كويغ برونينغ "إنّها إحدى عجائب الطبيعة، فأيّ ياقوتة تستخرج من الأرض وتزن أكثر من خمسة قراريط كياقوت مصقول تمثّل قطعة نادرة".

وأضاف "من النادر جدًّا مصادفة حجر ياقوت يزن 10 قراريط، بينما من شبه المستحيل وجود ياقوتة وزنها 20 قيراطًا. أمّا مصادفة حجر ياقوت بوزن 50 قيراطًا، فهذا حدث لا يحصل سوى مرّة في الحياة".

وخلال المزاد نفسه، بيعت ماسّة ورديّة نادرة مسمّاة "إتيرنل بينك" ويبلغ وزنها 10,57 قراريط لقاء 34,8 مليون دولار، في رقم قياسيّ للقيراط الواحد (3,29 مليون دولار) يسجّله حجر لونه زهريّ.

وسجّل الرقم القياسيّ العالميّ لماسة ورديّة عام 2017، عندما بيع حجر في هونغ كونغ لقاء 71,2 مليون دولار.