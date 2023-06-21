البحث عن الغواصة المفقودة: رصد أصوات "طرقات" قرب حطام "تايتانيك"

رصد جهاز سونار صوت "طرقات" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

وأوردت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي8" كندية "سمعت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع"، فيما نقلت شبكة سي إن إن عن وثيقة داخلية للإدارة الأميركية سماع الطرقات بدون أن توضح متى تم رصدها.

ويواصل خفر السواحل الأميركيون والكنديون البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت وعلى متنها خمسة أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة "تايتانيك" في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أميركا الشمالية.

وحسب وسائل إعلام، فإنّ 40 ساعة متبقّية قبل نفاذ الأكسجين في الغوّاصة المفقودة قرب حطام "تايتانيك".

ولا أثر للغوّاصة حتّى الآن.

ومن بين الركاب رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن".

وتبلغت السلطات بعد ظهر الأحد من مشغل الغواصة "أوشنغيت اكسبديشنز" أن الغواصة اختفت على ما قال الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين.

وتشارك البحث طائرة سي-130" أميركية وأخرى كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات على ما أوضح حفر السواحل الأميركيون.