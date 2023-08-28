تعليم محو الأمية المالية للأطفال: بناء مهارات إدارة الأموال من سن مبكرة

يختلف إدراك واستيعاب كل طفل على حسب عمره ودور أسرته في كيفية التعامل معه، لذلك تبدأ أولى مراحل محو الأمية المالية للطفل من عمر سنتين كما ذكرنا مسبقًا لتصل حتى سن المراهقة.

أن يكون الطفل على علم بالكثير من الأمور المادية وكيفية التعامل بشكل منطقي مع الأموال أمرٌ ضروري يجب على كل أسرة الاهتمام به، وذلك من خلال تنمية مهارات إدارة الأموال لدى صغارها من سن مبكرة، فقد أصبح هناك اتجاه حديث تتبناه الكثير من المؤسسات التعليمية مع الطلاب لتعليمهم مهارة إدارة الأموال من سن صغيرة، كي يخلقوا أشخاصًا لديهم القدرة على اتخاذ القرارات المالية والتفكير بشكل إستراتيجي ينعكس على تعاملاتهم المادية ومشروعاتهم المستقبلية بشكل ممتاز.

ما المقصود بمحو الأمية المالية للأطفال؟

يٌقصد بمحو الأمية المالية للأطفال، تعليم الطفل ما هو المال وكيف يتم الحصول عليه وفي ما يٌنفق وطرق إدّخاره، وأهميته في تحقيق الأهداف وكيفية تسخيره لخدمتهم وتلبية أهدافهم الحقيقية وتجنب الإنحدار نحو إشباع الرغبات الشرائية السريعة.

متى يبدأ التحدث مع الطفل عن إدارة الأموال؟

تبدأ فكرة محو الأمية المالية لدى الطفل من عمر سنتين، ففي هذا السن يبدأ الطفل في الإدراك والاستيعاب من خلال المواقف التي تحدث من حوله، وهنا يبدأ دور الأسرة في استغلال الكثير من المواقف لتعليم طفلها الأمور البسيطة المتعلقة بالمال.

لكن انتبه أن تتحول محاولات تعليمك لطفلك مهارات إدارة الأموال إلى وسيلة ضغط عليه، فهناك فرق بين تعليم الطفل أهمية الإدخار وبين الحرمان، وبين قيام الأهل بمشاركة الطفل في عملية تقسيم ميزانية المنزل بغرض بناء مهارات إدارة الأموال وتحوّل ذلك إلى شعور الطفل بأن هناك احتياجات لا يستطيع الأهل تلبيتها مهما فعل أو احتاج لها.

خطوات محو الأمية المالية للأطفال وفقًا لكل مرحلة عمرية

يختلف إدراك واستيعاب كل طفل على حسب عمره ودور أسرته في كيفية التعامل معه، لذلك تبدأ أولى مراحل محو الأمية المالية للطفل من عمر سنتين كما ذكرنا مسبقًا لتصل حتى سن المراهقة، ولكل مرحلة عمرية طريقة مختلفة في التعامل معها من ناحية تعليمها مهارات إدارة الأموال، وفي السطور التالية سنستعرض كيفية التعامل مع الطفل في كل مرحلة.

الأطفال من عمر عامين إلى 4 أعوام

يبدأ إدراك الطفل وذكاءه في النمو تدريجيًا منذ عمر السنتين، الأمر الذي تستطيع الأسرة استغلاله لبدء تعليم طفلها مهارات بسيطة في هذا السن الصغير عن طريق اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في:

تأخير إعطاء الطفل ما يطلبه بعض الوقت لتعليمه الصبر والانضباط.

مكافأة الطفل إذا استطاع الصبر على تلبية طلبه، فمثلًا إذا طلب الطفل شراء حلوى يجب على الوالدين تأخير تلبية هذا الطلب لمدة من الوقت مع رفع مكافأة الطفل إلى قطعتين من الحلوى مثلًا إذا التزم بالانتظار لحين السماح بذلك.

عدم الموافقة على كل ما يطلبه الطفل سواء إن كانت ألعاب أو حلوى أو الخروج للتنزه، يجب أن يتعلم أن هناك ما هو مسموح ومرفوض.

الأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات

يندمج الطفل في هذا السن مع غيره من الأطفال سواء إن في المدرسة أو النادي فتزداد قدرته على فهم معنى المال والحاجة إلى وجوده لتلبية رغباته؛ لذلك يمكن في هذا السن بناء مهارات إدارة المال داخل الطفل عن طريق:

شارِك الطفل في تنظيم وتقسيم بعض نقاط ميزانية البيت الشهرية، فالأطفال في هذا السن يتعلمون ممارسة بعض المهارات في الرياضيات مثل الجمع والطرح والعد، عليك استغلال هذه المهارات في مشاركة الأمور المادية مع الطفل.

اصطحابه أثناء التسوق لشراء الاحتياجات المنزلية، مع التأكيد على ضرورة إعداد قائمة بالمشتريات التي ستذهبون لشرائها مسبقًا، والحرص على شراء الأولويات في المقام الأول والبحث عن البدائل الأفضل سعرًا مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.

دفع الفواتير المنزلية مثل الكهرباء والغاز وغيرهما أمام الطفل ليتعلم أن هناك نفقات أساسية لها أولوية يجب التخطيط لها شهريًا.

منح الطفل مصروفًا اسبوعيًا في البداية لتعليمه تحمّل المسؤولية في تقسيم مصروفه يوميًا على مدار الأسبوع ويكن له حرية التصرّف فيه والإدخار منه، ثم يمكن بعد ذلك منحه مصروفه شهريًا لزيادة الشعور بالمسؤولية.

عدم شراء إلا ما هو موجود في قائمة التسوق المُعدّة مسبقًا، فمهما حاول الطفل التأثير عليك لشراء شيء ترفيهي لم يكن موجودًا في قائمة المشتريات فلا تخضع لطلبه كل مرة.

الأطفال من عمر 8 إلى 12 عامًا

تُسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل المراهقة، ويستطيع الأطفال في هذه المرحلة فهم الكثير من الأمور المادية ويصبح لديهم احتياجات أكبر ورغبات أعلى تدفعهم إلى معرفة معنى الإدخار بشكل حقيقي، ويمكن تنمية مهارات إدارة الأموال في هذه المرحلة من خلال:

مساعدة الطفل على عيش الواقع بمنطقية، وذلك من خلال انتقاد الكثير من الإعلانات التي تهدف إلى زيادة الرغبة الشرائية للطفل بشكل كبير والتي تزيد من شعوره الدائم بعدم الرضا عن المستوى المعيشي الذي يعيش فيه فيتطلع دائمًا لما هو أعلى من قدرة عائلته المادية؛ لذلك احرص دائمًا على لفت انتباه طفلك إلى عدم واقعية هذه الإعلانات وعدم ملائمتها للمستوى المادي للكثير من الأسر.

علّم طفلك في هذا العمر كيفية الاستمتاع بالأمور التي يمتلكها في حياته ومعنى القناعة والرضا حتى لا يشعر دائمًا بالسخط والغضب والنظر إلى ما يملكه الآخرون.

افتح لطفلك حساب توفير في البنك، ليزداد شعوره بالتحكم المالي وأنه صاحب قرار وأنه سيكون الأمر الناهي في هذا المال بعد مرور الوقت ليشعر بالمسؤولية.

تعليم الطفل ضرورة مناقشة الوالدين في أي مشتريات قبل شرائها ومشاركتهم الآراء حول ما هو مهم أو ما يمكن تأجيله.

تعليم الطفل معنى الاستثمار ومفهوم الحصول على الأرباح كوسيلة لزيادة المال.

تعليمه أن المال لا ينمو على الأشجار وأن جهاز الصراف الآلي ATM ليس صندوقًا سحريًا يُلقي بالمال فور إدخال البطاقة المصرفية، بل الحصول على المال يتطلب العمل والسعي والكثير من المجهود المبذول للحصول عليه.

لا تغرس في طفلك تطلعات مادية أكبر من قدراته، مثلًا لا تلجأ إلى شراء شيء ما أكبر من قدراتك المادية عن طريق نظام التقسيط أو الاقتراض، فقط ساعد طفلك على معرفة ضرورة وجود توازن بين احتياجاته وقدراته المادية.

أمور يجب تجنبها أثناء تعليم محو الأمية المالية للطفل

يقع عدد كبير من الأهل في أخطاء كثيرة أثناء محاولاتهم تعليم أطفالهم بعض الأمور الأساسية عن المال والإدخار ومساعدة صغيرهم في اكتساب مهارات إدارة الأموال، ومن أشهر الأخطاء:

أسلوب المقايضة مع الطفل مثل طلب خدمة أو أمر ما من الطفل مقابل حصوله على المال، فعلى سبيل المثال يُعدّ الطلب من الطفل المذاكرة والحصول على المال مقابل ذلك أو جمع ألعابه في المكان المخصص لها وإعطائه الحلوى من أكبر الأخطاء التي يمكن تخيلها.

إعطاء المال للطفل عندما يقوم ببعض الأعمال الجيدة دون توجيه أو طلب من الأهل.

عدم وضع حد للإنفاق، علّم الطفل أن هناك ميزانية محددة لا يمكن تخطيها بأي حال من الأحوال حتى وإن كان بإمكانك تلبية رغباته فلا تفعل ذلك.

إن اكتساب مهارات إدارة الأموال في سن مبكرة لدى الأطفال يبدأ من الأسرة عن طريق الكثير من الممارسات والمواقف في الحياة اليومية التي يجب استغلالها لزرع هذ الفكرة لديه، كي تصبح لديه القدرة على إدارة أموره المادية بشكل سليم في المستقبل.