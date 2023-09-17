تخريب بوّابة براندنبوبرغ: ناشطون يرشّون أشهر معالم برلين بالطلاء

أراد النشطاء توجيه رسالة مفادها أنّ "الوقت قد حان لإجراء تغيير سياسيّ" بهدف "الابتعاد عن الوقود الأحفوريّ"، بحسب بيانهم

رشّ نشطاء من حركة "الجيل الأخير" طلاء على بوّابة براندنبورغ أشهر معالم برلين الأحد، للمطالبة بالإسراع في التخلّي عن الوقود الأحفوريّ، ومكافحة الاحتباس الحراريّ بشكل أفضل.

وأكّدت الحركة في بيان أنّ أعمدة النصب التذكاريّ الستّة في قلب العاصمة الألمانيّة رشّت "بطلاء تحذيريّ برتقاليّ باستخدام أدوات إطفاء حريق مجهّزة".

وانتشر الطلاء في الساحة الواقعة أمام النصب التذكاريّ، تاركًا آثارًا على الأرض.

وأكّدت الشرطة المحلّيّة لوكالة فرانس برس توقيف 14 شخصًا في المكان، ولم تبلغ عن أيّ أعمال عنف.

وأراد النشطاء توجيه رسالة مفادها أنّ "الوقت قد حان لإجراء تغيير سياسيّ" بهدف "الابتعاد عن الوقود الأحفوريّ"، بحسب بيانهم. ونقل البيان عن المتحدّثة باسم حركة "الجيل الأخير" ماريون فابيان قولها "يجب أن نتخلّى عن النفط والغاز والفحم بحلول العام 2030 على أبعد تقدير. لقد حان الوقت ليتكلّم (المستشار الألمانيّ) أولاف شولتس بوضوح".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من أجل المناخ في مقدمهم أطفال ومراهقون الجمعة في برلين، وفي كلّ أنحاء ألمانيا لمطالبة حكومة أولاف شولتس بمزيد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المناخيّة.

وتعتزم ألمانيا بلوغ الحياد الكربونيّ بحلول العام 2045.