"مهرجان غويا": فنّانون إيطاليّون وإسبان يتضامنون مع غزّة

أدان الفنّانون والفنّانات المشاركات في الحفل، إسرائيل بسبب هجماتها على غزّة...

انتقد فنّانون إسبان وإيطاليّون إسرائيل بسبب هجماتها المستمرّة على قطاع غزّة الفلسطينيّ، والّتي تحاكم إسرائيل على إثرها بارتكاب جرائم إبادة أمام محكمة العدل الدوليّة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز "غويا للسينما" في إسبانيا و"مهرجان سانريمو للموسيقى" في إيطاليا، وهما حدثان فنّيّان مهمّان في أوروبا ويتابعهما الملايين.

وشارك في حفل توزيع جوائز غويا السينمائيّة، الّذي أقيم في مدينة بلد الوليد الإسبانيّة، الفنّانة ألبا فلوريس، المعروفة بشخصيّتها "نيروبي" في المسلسل التلفزيونيّ الإسبانيّ الشهير "La Casa de Papel"، والممثّلة والمغنّية الشهيرة آنا بيلين، والمخرجة إستيباليز، والمخرج أليخاندرو مارتن، والمغنّي سلفادور سوبرال.

وأدان الفنّانون والفنّانات المشاركات في الحفل، إسرائيل بسبب هجماتها على غزّة. كما أعرب فنّانون شاركوا في مهرجان سانريمو الموسيقيّ، الّذي أقيم في إيطاليا، عن استيائهم إزاء الهجمات الإسرائيليّة على غزّة.

ودعا المشاركون إلى وقف إطلاق النار، وإحلال السلام في قطاع غزّة الفلسطينيّ.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزّة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيّين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانيّة غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتيّة، الأمر الّذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة الإبادة الجماعيّة.