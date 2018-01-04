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لصوص يسرقون مجوهرات مملوكة لأمير قطري من معرض بإيطاليا

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 14:01

لصوص يسرقون مجوهرات مملوكة لأمير قطري من معرض بإيطاليا
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

قالت الشرطة الإيطالية صباح اليوم الخميس، إن لصين اثنين سرقا مجوهرات بملايين اليورو كانت معروضة في متحف قصر دوجي بمدينة البندقية .

ومن المعتقد أن اللصين تسللا بين الزائرين إلى المعرض الذي ضم مجوهرات وقطعا أثرية مملوكة للشيخ القطري حمد بن عبدالله آل ثاني.

وبينما راقب أحدهما المكان فتح الآخر خزانة العرض وانتزع دبوسا مزخرفا مرصعا بالمجوهرات وقرطين.

وتمكن اللصان من تعطيل نظام الإنذار بالمتحف، إذ لم يصدر صوتا إلا بعد أن هربا بالفعل. وقالت الشرطة إن اللصين كانا ضمن عصابة أكبر على ما يبدو.

وقال مفوض شرطة المدينة فيتو جاجلياردي "نحن نتعامل بالتأكيد مع محترفين يتمتعون بمهارة عالية، تمكنوا من الهرب على الرغم من أن المبنى والغرف مراقبة بأنظمة تكنولوجية متقدمة للغاية".

وأضاف جاجلياردي أن القيمة الجمركية للمجوهرات، التي تشمل قطعا من الألماس والذهب والبلاتين، 30 ألف يورو فقط، لكن قيمتها الحقيقية "بضعة ملايين من اليورو".

وكان أمس الأربعاء هو اليوم الأخير للمعرض المسمى "كنوز المغول والمهراجاوات".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ايطاليا
#البندقية

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