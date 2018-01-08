استقالة مديرة مكتب "BBC" في بكين بسبب التمييز في الأجور

قالت محررة الشؤون الصينية في هيئة الإذاعة البريطانية BBC كاري جريسي في رسالة مفتوحة للإذاعة،إنها استقالت من منصبها كمديرة لمكتب بكين بسبب التمييز في دفع الأجور مع زملائها الذكور.

وتعرضت BBC لانتقادات في الآونة الأخيرة سبب أجور الموظفين من الذكور، وتعهدت بتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين بحلول عام 2020.

وفي تموز/يوليو من العام الماضي، كشفت الهيئة في إطار تسوية مالية مع الحكومة أن أجور كبار المذيعين تزيد خمسة أضعاف عما تتقاضاه أعلى المذيعات أجرا، وأن ثلثي المذيعين الذين يتقاضون 150 ألف جنيه إسترليني (203500 دولار) على الأقل من الرجال.

وكتبت جريسي في الرسالة التي نشرتها على مدونتها أمس الأحد أن هناك "أزمة ثقة" في هيئة الإذاعة البريطانية، التي تعمل بها منذ 30 عاما، وأنها " تنتهك قانون المساواة وتقاوم الضغوط من أجل وضع هيكلة عادلة وشفافة للأجور".

وأضافت أن BBC بها أربعة رؤساء تحرير دوليين هم رجلان وامرأتان وهي واحدة منهما.

وتابعت أنه عندما كشفت الإذاعة عن أعلى الأجور التي تدفعها في إطار التسوية العام الماضي، تبين لها أن الرجلين يحصلان على أجور تزيد بنسبة 50% على الأقل عما تتقاضاه المرأتان اللتان تشغلان نفس المنصب.

وقالت إنها تلقت عرضا في ذلك الوقت بزيادة الراتب، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد المساواة بأجر الرجلين، وإنها استقالت من منصبها في بكين الأسبوع الماضي لتعود لوظيفتها في غرفة الأخبار بتلفزيون (بي.بي.سي).

وأضافت ”يجب أن تعترف بي.بي.سي بالمشكلة وتعتذر وتضع هيكلة عادلة وشفافة للأجور“.