  2. مجلة عرب 48

سرقة مجوهرات بملايين‭ ‬الدولارات في سطو على فندق ريتز باريس

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 08:43

سرقة مجوهرات بملايين‭ ‬الدولارات في سطو على فندق ريتز باريس
شرفات فندق ريتز باريس حيث سرقت مجوهرات بملايين الدولارات
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء، أن لصوصا مسلحين سرقوا مجوهرات تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار من متجر في فندق ريتز باريس الشهير.

ونفذ خمسة لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر الأربعاء، وألقي القبض على ثلاثة منهم فيما لاذ اثنان بالفرار، ولم تقع أي إصابات.

وقال مصدر بالشرطة "الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد" وتكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار) لكنه قال إنه تمت استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.

وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898 وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

ونزل مشاهير في الفندق مثل مصممة الأزياء كوكو شانيل والمؤلف مارسيل بروست، كما كان يرتاده الكاتب الأميركي الشهير إرنست هيمنجواي، وقضت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا آخر ليلة لها في فندق ريتز قبل مقتلها في حادث سيارة مع عشيقها دودي الفايد ابن محمد الفايد الذي يملك الفندق.

وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط العاصمة باريس حيث يقع فندق ريتز.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باريس
#فرنسا
#فندق ريتز

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