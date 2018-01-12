أول معرض سيارات "للنساء فقط" بالسعودية

بدأت النساء السعوديات بالتوافد على مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة السعودية لحضور أول معرض سيارات في المملكة يخصص للنساء، بعد بضعة شهور من سماح العاهل السعودي لهم بالقيادة.

وتزينت صالة المعرض ببالونات والتقطت النساء صورا لهن أمام السيارات، وجلست امرأة على مقعد القيادة تضبط غطاء وجهها، بينما امتدت أنامل أخرى تحلت أظافرها باللون الفيروزي تتحسس مقود السيارة.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة، ولقي الأمر الملكي إشادة باعتباره دليلا على نهج تقدمي جديد في المملكة.

وفي صدارة موجة التغيير يقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) ويرى كثير من شبان السعودية أن صعوده مؤخرا في دوائر السلطة دليل على أن جيلهم بدأ يحتل موقعا رئيسيا في إدارة بلد جعلت تقاليده زمام السلطة في يد كبار السن لعقود وعرقلت تقدم المرأة.

وقالت سعودية تدعى غادة العلي، زارت المعرض "المعرض الإقبال عليه كبير لأنه أول معرض صار هنا للسيدات وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا، بالنسبة لاهتماماتي بالسيارة.. مهتمة بالسيارة بس ما كنا نقدر نسوق. والآن مهتمة جدا بشراء السيارة بس حابة أقساطها وأسعارها ما تكون عالية كتير".

وارتفعت تكاليف المعيشة في السعودية بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلي وفرضت ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني/يناير

وركز المعرض الذي حمل شعار "سوقي وتَسوقي" اهتمامه على السيارات منخفضة استهلاك الوقود ووفر فريقا من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.

وقالت رئيسة موظفات المبيعات، شريفة محمد "معروف أن السيدات هن أكثر شريحة تتسوق في الأسواق. السوق هذا كله أساسا إدارة نسائية... الكاشيرات كلهن سيدات.. المطاعم سيدات".