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عرض قطعة علم المملكة المتحدة تعود للقائد "نيلسون" بالمزاد

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 15:04

عرض قطعة علم المملكة المتحدة تعود للقائد "نيلسون" بالمزاد
قطعة من علم المملكة المتحدة يعتقد أنها جزء من العلم الذي رفرف على سفينة القائد العسكري البريطاني
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

تعرض "دار سوذبيز" البريطانية هذا الشهر مزادا تعرض فيه قطعة من علم المملكة يعتقد أنها جزء من علم سفينة القائد العسكري البريطاني اللورد هوراشيو نيلسون وذلك خلال معركة "الطرف الأغر" الشهيرة.

وتلك القطعة، ضمن المجموعة التذكارية لنيلسون المعروضة للبيع في المزاد والتي تشمل أسلحة وصندوقه الخاص وخطاباته الشخصية، وتعرض ضمن مزاد لمجموعة من الموروثات الملكية والارستقراطية.

وأبعاد القطعة هي 86 سنتيمترا و92 سنتيمترا وتقدر، دار المزادات سعرها بما يتراوح بين 80 ألف و100 ألف جنيه استرليني.

وقال المتخصص في الكتب والمخطوطات في سوذبيز جابرييل هيتون، لرويترز "للعلم قصة رائعة".

وتابع قائلا "لقد استخدم في مراسم الجنازة العظيمة التي أقيمت لنيلسون بعد مقتله في المعركة، وقطع العلم لأجزاء واحتفظ به البحارة الذين ظلوا يدينون بالولاء لقائدهم المحبوب الراحل الذي فقدوه".

وفي عام 2009 تم بيع آخر علم كامل كان يرفرف على سفن شاركت في المعركة مقابل 384 ألف جنيه استرليني، وهو ما فاق السعر التقديري بعشرين مثلا.

ودارت معركة الطرف الأغر البحرية عام 1805 وتغلب فيها البريطانيون على أسطول فرنسي إسباني يفوقهم عددا، وأصيب نيلسون إصابة قاتلة خلال المعركة مما خلد صورته كبطل قومي في بريطانيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بريطانيا
#المملكة المتحدة
#اللورد هوراشيو نيلسون

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