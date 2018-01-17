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بيع ذيل ديناصور بالمكسيك لإعادة بناء مدارس دمرها الزلزال

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 08:57

بيع ذيل ديناصور بالمكسيك لإعادة بناء مدارس دمرها الزلزال
ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب والمطروح للبيع في مزاد بالمكسيك.
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

يعرض مزادا في المكسيك ذيل ديناصور منقرض للبيع عثر عليه في المغرب، وتعود أموال المزاد لإعادة بناء مدارس دمرها زلزال أصاب الدولة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأفادت دار مورتون للمزادات التي تنظم المزاد بأن ذيل الديناصور الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوجراما سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي.

وأي مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة (بي.بي.في.إيه بانكامر) للمساعدة في تمويل إعادة بناء نحو خمسة آلاف مدرسة متضررة.

ويخص الذيل ديناصور طوله 17 مترا ويزن 22 طنا كان يعيش بين جبال أطلس في المغرب في الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام، وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل، وهي من بين أضخم حيوانات على الأرض.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا المكسيك بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصًا وتسببا في أضرار تقدر بمليارات الدولارات.

وقال مسؤول في مؤسسة (بي.بي.في.إيه بانكامر) أدولفو ألبو لرويترز "التعليم عنصر على قدر هائل من الأهمية بالنسبة للبلد، عنصر للحراك الاجتماعي ولهذا السبب ندعم إعادة بناء المدارس".

وقال إن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المكسيك
#المغرب
#ديناصور

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