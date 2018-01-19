حصان غاضب يفاجئ موكب البابا فرنسيس

سقطت أمس الخميس شرطية تشيلية عن ظهر حصانها أثناء مراسم استقبال البابا فرنسيس في زيارة رسمية إلى تشيلي.

أمر البابا فرنسيس قائد سيارته الخاصة بالتوقف بعد أن سقطت شرطية من قوة الخيالة التشيلية من على ظهر حصانها الذي أصيب بحالة هياج لدى مرور موكب البابا.

وترجل البابا فرنسيس من سيارته ووقف لعدة دقائق على الرصيف وهو يتبادل معها الحديث إلى أن وصلت سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤولون إن إصابات الشرطية ليست خطيرة.