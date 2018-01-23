  2. مجلة عرب 48

السماح لسكان ولاية "فيرمونت" الأميركية بتعاطي الماريجوانا

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 10:54

السماح لسكان ولاية "فيرمونت" الأميركية بتعاطي الماريجوانا
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أصدر حاكم ولاية فيرموت، الأميركية صباح اليوم الإثنين، قرارا يجيز لمواطني الولاية تعاطي نبتة الماريجوانا، وذلك بعد مصادقة المجلس التشريعي للولاية على القانون هذا الشهر.

ويجيز القانون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما حيازة ما يصل إلى أوقية من النبات المخدر ونبتتين ناضجتين وما يصل إلى أربع نبتات غير ناضجة اعتبارا من تموز/يوليو القادم، ولا يجيز التشريع الاتجار في النبات المخدر.

وقال سكوت في بيان "وقعت اليوم القانون بمشاعر متضاربة".

وأشار إلى أنه اعترض على صيغة سابقة للقانون أجازت بيع المخدر قائلا، إنه يتعين منح لجنة من الولاية الوقت لإجراء المزيد من الدراسات قبل السماح ببيع المخدر للمستهلكين في أكشاك ترفيهية.

وأجازت ولاية ماساتشوستس المجاورة وولاية "مين" القريبة وست ولايات أخرى تعاطي الماريجوانا نتيجة لمبادرات من الناخبين.

وأقر مجلس النواب في ولاية "نيوهامبشير" الثلاثاء الماضي مشروع قانون مماثلا يجيز التعاطي الترفيهي للماريجوانا، وقال كريس سنونو حاكم الولاية الجمهوري إنه يعارض التشريع.

وفيرمونت هي أول ولاية تتخذ هذه الخطوة بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي وليس من خلال مبادرة الناخبين، ورغم أنها تعد واحدة من أكثر الولايات الأميركية تحررا، إلا أنها واحدة من 23 ولاية لا تسمح بمبادرات للناخبين.

وكانت الولايات تعتبر حيازة كميات صغيرة من الماريجوانا انتهاكا مدنيا وليست جريمة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الماريخواناا
#أميركا
#ولاية فيرموت

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