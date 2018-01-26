"ساعة يوم القيامة" على بعد دقيقتين من نهاية العالم

قال علماء أميركيون، إن إقتراب نهاية العالم باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى وذلك لأسباب عدة، مها تولي الرئيس الأميركي ترامب زمام الحكم في الولايات المتحدة، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي للبرنامج النووي الكوري، يأتي ذلك بعد أن حرك علماء عقارب ساعة يوم القيامة الرمزية نصف دقيقة للأمام.

وهذه ثاني مرة يتم فيها تحريك عقارب ساعة يوم القيامة، التي صممتها نشرة علماء الذرة كمؤشر على إمكانية فناء العالم، منذ عام 2016، عندما قدم العلماء عقاربها بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت نشرة علماء الذرة ومقرها شيكاغو في بيان، إن الساعة باتت على بعد دقيقتين من منتصف الليل لتصبح أقرب ما يكون لوقوع كارثة منذ عام 1953، بسبب مخاطر وقوع حرب نووية نتيجة برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي وغيرها من العوامل.

وعندما تم إحداث الساعة في عام 1947، جرى ضبطها على بعد سبع دقائق من منتصف الليل، ووصولها إلى منتصف الليل يعني قيام حرب نووية تفني البشرية.

وقالت المجموعة، عن برنامج كوريا الشمالية النووي، ورد فعل إدارة ترامب إزاءه "الخطابات المبالغ فيها والتصرفات المستفزة من الجانبين زادت الاحتمال بوقوع حرب نووية بطريق الخطأ أو سوء التقدير".