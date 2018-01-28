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العثور على قردة "البابون" بعد هروبهم من حديقة حيوان بباريس

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 11:47

العثور على قردة "البابون" بعد هروبهم من حديقة حيوان بباريس
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت حديقة الحيوانات في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، أنها عثرت على قردة "البابون" الثلاثة بعد أن هربوا من الحديقة مما أدى إلى إخلاء الحديقة وإغلاقها.

وكانت حديقة حيوان "فانسين" قد أغلقت أبوابها بعد ظهر يوم الجمعة في حين بدأ عشرات من رجال الشرطة وحراس الحديقة البحث عن ثلاثة قردة هاربة.

 وقالت الحديقة إنها أعادت القردة إلى محبسها في صباح السبت.

واصدرت إدارة الحديقة، بيان قالت فيه "انتهت الواقعة" وأضافت أنها تحقق في كيفية هروب القردة.

وكان مسؤولو الحديقة قالوا في بيان، أول من أمس الجمعة، إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باريس
#فرنسا
#فانسين

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