نفوق الغوريلا "فيلا" أكبر الغوريلات بالعالم عن عمر 60 عاما

قالت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة الأميركية، إن الغوريلا "فيلا" نفقت عن عمر 60 عاما في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الخميس الماضي، حيث تعتبر إحدى أكبر الغوريلات سنا في العالم.

وتشير تقديرات على الموقع الإلكتروني لحديقة الحيوان إلى أن فيلا التي تنتمي لسلالة غوريلا السهول الغربية ولدت في الكونغو عام 1957، قبل أن تتولى حديقة حيوان سان دييجو رعايتها وتربيتها.

ونقلت صحيفة "ذا سان دييجو يونيون تريبيون" ووسائل إعلام أخرى، في ساعة متأخرة يوم الجمعة عن المسؤول في سفاري بارك، راندي ريتشيز، في بيان صحفي "سيفتقدها العاملون في حديقة الحيوان والزوار والمتطوعون".

ولم يذكر مسؤولو حديقة الحيوان سبب نفوق الغوريلا فيلا.

وأشار موقع حديقة الحيوان، إلى أن "فيلا" كانت أما انحدرت من نسلها خمسة أجيال من الغوريلات، التي تعد الأكبر حجما بين حيوانات فصيلة القردة العليا.

وتقول حديقة حيوان "سميثونيان" الوطنية، إن متوسط عمر الغوريلا من هذا النوع يتراوح من 30 إلى 40 عاما في البرية.

وتعتبر الغوريلا مهددة بالانقراض وفقا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها.