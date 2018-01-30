  2. مجلة عرب 48

فرنسا: السماح بتربية الحيتان والدلافين بعد حظر لنصف عام

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 11:05

فرنسا: السماح بتربية الحيتان والدلافين بعد حظر لنصف عام
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أصدرت محكمة إدارية في فرنسا أمس الإثنين، قرارا يقضي بإزالة الحظر على تربية الحيتان الخطرة والدلافين التي تعيش في المنتزهات، بعدما منعت ذلك في أيار/مايو من العام الماضي بعدما قضت بوجود مخالفات في المرسوم السابق .

وكانت السلطات فرضت الحظر في إطار محاولات الإدارة السابقة لتحسين ظروف المعيشة للثدييات البحرية التي تعيش في الأسر في المتنزهات البحرية.

وجاء الحظر عقب تحرك مماثل في كاليفورنيا، لحظر تربية الحيتان القاتلة، والذي استهدف إنهاء احتجاز كائنات حية من أجل تسلية الإنسان.

لكن بعض المتنزهات البحرية عارضت الإجراء، قائلة إن تطبيق الحظر قد يكون قاسيا.

وقال  الرئيس التنفيذي "لمارينلاند أنتيب" بجنوب فرنسا، وهو أكبر متنزه بحري في أوروبا، "هذه أخبار عظيمة لحيواناتنا ولحدائق الحيوان. هذا المرسوم كان من شأنه أن يكون تهديدا لمؤسساتنا".

وأضاف "نريد أن نحدث القواعد الخاصة (بصيد) الحيتان التي تعود إلى 1981، مع الحكومة والخبراء، على أسس علمية وليس وفقا للقناعات".

ويقول نشطاء، إن هناك نحو ثلاثة آلاف حوت ودرفيل تعيش في أحواض مائية وحدائق حيوان ومتنزهات بحرية في أنحاء العالم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فرنسا
#حيتان
#دلافين

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