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مدينة تركية تطلق خدمة "تاكسي الدراجات" للحد من تلوث الهواء

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 13:28

مدينة تركية تطلق خدمة "تاكسي الدراجات" للحد من تلوث الهواء
"تاكسي الدراجات" الصديق للبيئة
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

أعلنت بلدية "لوله بورغاز" التركية، أمس الثلاثاء، أنها أطلقت خدمة "تاكسي الدراجات الهوائية" الصديقة للبيئة، بهدف الحد من تلوث الهواء وتغيرات المناخ.

وقال رئيس البلدية أمين هالباك، للأناضول، إن "خدمة التنقل المجاني بواسطة تاكسي الدراجات الصديقة للبيئة، قوبلت باهتمام كبير من السكان والزوار".

وأضاف هالباك، أن بلديته قررت المساهمة في الحد من العوامل المسببة لتغيير المناخ، من خلال إطلاق خدمة التنقل المجاني بواسطة "تاكسي الدراجات الهوائية".

وأشار إلى أن "المشروع الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يحد من انبعاثات غاز الكربون ولا يتسبب بأضرار للطبيعة".

وتابع: "البلدية رصدت 50 ألف يورو لهذا المشروع الذي سيقدم خدمات النقل مجانًا ولمدة عام لسكان وزوار بلدية لوله بورغاز، من المسنين والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من إعاقة".

من جهته، قال حسن قوج أرسلان، سائق إحدى تاكسي الدراجات، إنه سعيد بهذا المشروع الذي يقبل على استخدامه المواطنون بشدة".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تركيا
#تاكسي الدراجات
#تلوث الهواء
#تغير المناخ

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