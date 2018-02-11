فندق "ريتز كارلتون" في الرياض يفتتح أبوابه من جديد

بعد نحو ثلاثة أشهر من تحوّله إلى سجن ذهبي، لعشرات الأمراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السعوديين الذين أوقفوا في ظل حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد، افتتح فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية، اليوم الأحد أبوابه من جديد أمام النزلاء.

وأكد موظف يعمل في مكتب الاستقبال في الفندق لـ"فرانس برس" أن الفندق فتح أبوابه للنزلاء، كما أكد مصدر آخر فيه أنه لم يعد يأوي أي موقوف.

واحتجز العديد من الشخصيات من بين أكثر من 381 مشتبها بهم كانوا موضع تحقيق في الفندق الفخم الذي ازدادت شهرته بشكل كبير عقب حملة الاعتقالات.

وضم الفندق بين جدرانه أثناء فترة الاعتقالات، العديد من الوزراء السابقين والأمراء ورجال الأعمال، على رأسهم، الوليد بن طلال ابن عم ولي العهد، الذي أُفرج عنه في 27 كانون الثاني/يناير، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات لم يكشف مضمونه، ويعتبر بن طلال من أغنى رجال الأعمال في العالم.

وتسمح الاتفاقات المبرمة مع عدد من المشتبه بهم للسلطات باستعادة اكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية او تجارية او سندات او نقدا، بحسب المدعي العام السعودي، سعود المعجب.