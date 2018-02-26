  2. مجلة عرب 48

افتتاح المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في أجواء متوترة

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 19:36

افتتاح المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في أجواء متوترة
حراس المؤتمر (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير : خالد السيد

افتتحت إسبانيا المؤتمر الدول للهواتف النقالة في برشلونة، اليوم الإثنين، والذي من المتوقع أن تتجاوز تبعاته المالية الـ 470 مليون يورو على منطقة كاتالونيا، التي ما زالت تحت الإدارة المباشرة للحكومة المركزية في عاصمة إسبانيا، مدريد.

ويستعرض الزوار في المعرض الخاضع لحراسة مشددة من الشرطة آخر التقدمات في مجال الشبكات، والجيل الخامس المرتقب بشكل خاص، والذي يفترض أن يتيح تبادل البيانات بسرعات مضاعفة عن الأجيال الحالية.

وسيشارك آلاف المسؤولون الكبار في المؤتمر، ومن المتوقع أن يفوق عدد الزوار المائة ألف زائر.

مدريد تدعو كاتالونيا لتسمية مرشح "يحترم القانون"
خلال تجمع للحزب الشعبي (يمين) في قرطبة بجنوب إسبانيا، أعرب راخوي عن أمله بـ"تسمية شخص ينظر إلى الأمور في طريقة أخرى ويقول خصوصا: أنا مسؤول سياسي ولهذا السبب سأحترم القانون لأن ذلك واجبي، وهكذا تجري الأمور في البلدان الديموقراطية".
 

وقام الملك الإسباني، فيليبي السادس، بزيارة المؤتمر بخطوة تؤكد على تبعية إقليم كاتالونيا للدولة الإسبانية، بعد التوتر الذي حصل في نهاية العام الماضي، بعد أن أعلن الإقليم عن "جمهورية كاتالونيا المستقلة"، الإعلان الذي ردّت عليه السلطات الإسبانية، بحل الحكومة المحلية الكاتالونية واعتقال عدد كبير من الناشطين.

وأعلن وزير السياحة الإسباني، الفارو نادال، صباح الإثنين أن "المؤتمر الدولي للهواتف النقالة واجهة للتغيرات التكنولوجية الكبيرة في العالم ... وعلينا الاعتناء بصورتنا حتى نظل مرجعا".

ويضم المعرض ايضا مبتكرات على غرار نظارات معززة تتيح التقاط الصور ورموز تعبيرية (أيموجي) على صورة المستخدم تحاكي تعابيره وتطبيقا للتحكم بالشهية من خلال محفز كهربائي.

ويشارك نحو 2300 منتج ومشغل وصناعي في مجال الهواتف النقالة من مئتي دولة في المؤتمر الذي يأتي على خلفية تراجع مبيعات الهواتف الذكية في أواخر 2017.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إسبانيا
#كاتالونيا
#مؤتمر الهواتف الدولي
#الجيل الخامس

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: إحباط أكبر عملية اتجار غير مشروع في جلود التماسيح
مصر: إحباط أكبر عملية اتجار غير مشروع في جلود التماسيح

2018-02-26

طرح مذكرات ميشيل أوباما "بيكامينج"
طرح مذكرات ميشيل أوباما "بيكامينج"

2018-02-26

مسرحية حول المنتج السينمائي المتهم بالتحرش هارفي واينستين
مسرحية حول المنتج السينمائي المتهم بالتحرش هارفي واينستين

2018-02-25

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

2018-02-25
القاضية والمحقق نسّقا تمديد اعتقال المشتبهين بـ

القاضية والمحقق نسّقا تمديد اعتقال المشتبهين بـ"الملف 4000"

2018-02-25
إسقاط طائرة

إسقاط طائرة " f-16" الإسرائيلية: الجيش يدعي خطأ مهنيا

2018-02-25
إسرائيل تحضرت لحرب بعد خطاب السادات بالكنيست لتشكيكها بنواياه

إسرائيل تحضرت لحرب بعد خطاب السادات بالكنيست لتشكيكها بنواياه

2018-02-25
إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

2018-02-25