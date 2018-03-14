مؤشر السعادة العالمي: فنلندا في المرتبة الأولى

أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تقرير السعادة العالمي لهذا العام، وهو مقياس يعتمد على 38 مؤشرًا تعتبره الشبكة مؤشر سعادة.

وتمتلك فنلندا بحسب التقرير المُعد لعام 2018، المرتبة الأولى على مؤشر السعادة، الذي فحص 156 دولة، ما يعني أنّها الأسعد عالميًا، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة العام الماضي، وتعد بوروندي على هذا المؤشر، أتعس دولة في العالم.

ويستند المؤشر على عدّة مقاييس يعتبرها دليلًا على السعادة، ابتداء من النظام السياسي، وصولًا للتعليم ونسب الفساد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار وحرية اتخاذ القرارات الحياتية الفردية ومعدل الصحة العامّة، واعتمد تصنيف هذا العام بشكل إضافي على تحليل أحوال ظروف العمل في مختلف دول العالم، إضافة للوضع الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وآلية توزيع الثروة.

وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة في العالم في عام 2018 فنلندا والنرويج والدنمرك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 18 متراجعة عن المرتبة 14 العام الماضي وأشار التقرير إلى أنّه على ما يبدو أن سعادة الأمريكيين في تناقص حتى مع زيادة غنى بلادهم، وجاءت بريطانيا في المرتبة 19 تليها الإمارات في المرتبة21، فيما كانت سورية أتعس من بين أتعس الدول في العالم بالمرتبة 152.

وصنف المؤشر سعادة المهاجرين المولودين في بلد أجنبي في 117 دولة، وهذا التصنيف يُبحث لأول مرّة منذ بدأ إصداره عام 2012.

ويعتمد على العديد من منظمات قياس الرأي العام والبيانات الحكومية والمناهج البحثية.

وقال محاضر بجامعة بريتش كولومبيا في كندا، جون هليول، إن "أبرز ما تظهره نتائج التقرير هو الاتساق الملحوظ بين سعادة المهاجرين وسعادة المولودين في بلادهم".

وأضاف أن "من ينتقلون إلى بلد سعيد يكسبون ومن ينتقلون إلى بلد أقل سعادة يخسرون".