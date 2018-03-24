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اتهام مدير قناة جزائرية بتعذيب أحد ضيوف برنامج كوميدي

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 18:45

اتهام مدير قناة جزائرية بتعذيب أحد ضيوف برنامج كوميدي
(pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : خالد السيد

نشر مدير قناة "النهار" الجزائرية، أنيس حماني، اليوم السبت على صفحته على موقع "فيسبوك" أنه سيمثل أمام المحكمة الأسبوع القادم بتهم الخطف والتعذيب والترويع".

ووُجهت هذه التهم لرحماني بسبب برنامج كاميرا خفية تعرضه القناة، والذي استضاف في بث السنة الماضية، الكاتب الجزائري، رشيد بوجدرة (74 عامًا)، الذي رفض المعاملة التي تعرض لها من قبل طاقم البرنامج.

وكانت قناة "النهار" بثت في نهاية ايار/مايو 2017 حلقة من برنامج "رانا حكمناك" (أي قبضنا عليك) يظهر فيها بوجدرة، وهو يتعرض للتهديد من ضباط شرطة مزعومين ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن الكاتب ملحد.

فرنسا: "متحف التاريخ الطبيعي" سيعيد جماجم جزائريين
أكد مدير المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي، برونو دافيد، أنه مستعد لإعادة جماجم مقاتلين جزائريين سقطوا خلال الاستعمار الفرنسي لبلدهم في القرن التاسع عشر، وكانت محفوظة في مجموعات المتحف.
 

وعند اكتشاف الخدعة، رفض بوجدرة بث البرنامج وهدد مدير القناة بمقاضاته، إلا أن القناة بثت الحلقة، ثم اعتذرت وأوقفت البرنامج بعد الاستياء الواسع والتعاطف الكبير الذي لقيه صاحب سيناريو فيلم "وقائع سنين الجمر" الحائز على السعفة الذهبية لمهرجان كان عام 1975.

وأضفا مدير القناة: "لا أعلق على هذه التهم صراحة، لكنني سأسلم القاضي فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج الكاميرا الخفية الذي استضاف رشيد بوجرة وبثت الحلقة في رمضان الماضي".

وأكد المحامي خالد بورايو، الذي رفع الدعوى القضائية، أن "تهمة التعذيب مؤسسة ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه وفق سيناريو غريب في برنامج أقرب الى جلسة طرد الارواح الشريرة".

وبعد استكمال التحقيق سيقرر القاضي إن كان سيحيل القضية الى غرفة الاتهام او يخلي سبيله، "وهذا سيتطلب أسابيع وربما شهورا" بحسب المحامي بورايو .

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الجزائر
#كاميرا خفية
#قناة النهار

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